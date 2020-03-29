PlayStation Türkiye, 'indirim skandalıyla' ilgili ilk kez açıklama yaptı

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PlayStation Store'da yaşanan indirim skandalıyla ilgili nihayet resmi bir açıklama geldi. PlayStation Türkiye Instagram hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, indirimlerin bölgeden bölgeye değişiklik gösterebileceği ve Mega Mart kampanyasının Türkiye'de geçerli olmayacağı söylendi. Instagram üzerinden mesaj atan kullanıcılara cevap şeklinde yayınlanan açıklamanın, oyunseverleri kesinlikle tatmin etmediğini söyleyebiliriz.

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Açıklama şu şekilde:

"PlayStation Store'da farklı bölgeler ve ülkelerin kampanyaları değişiklik gösterebilir. Mart indirimleri PlayStation Store Türkiye için geçerli değil. Önümüzdeki hafta başlayacak olan Bahar indirimleri kampanyasının ülkemiz mağazasında geçerli olacağını belirtmek isteriz."

Oyunculardan tepki devam ediyor

PlayStation Türkiye'nin yayınladığı açıklama aslına bakarsanız her şeyiyle tam bir fiyasko olmuş. Tüm dünyada uygulanan bir kampanyanın sadece PS Store Türkiye'de geçerli olmaması 'farklı bölgeler ve ülkelerin indirimleri değişiklik gösterebilir' gibi bir ifadeyle savunulamaz. Ayrıca Mega Mart kampanyası dışında '10 Euro altı', '20 Euro altı' ve 'Haftanın Fırsatı' gibi indirimler de şu anda diğer ülkelerde uygulanıyor; bunların da yine sadece Türkiye'de yer almıyor olması gerçekten de inanılmaz bir fiyasko.

Pandemi günlerinde Türk oyunseverlerin bu indirimlerden faydalanamıyor olması maalesef müthiş bir hayal kırıklığı oldu. PlayStation Türkiye, Bahar indirimleriyle birlikte bu durumun çözüleceğinin sözünü veriyor. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Turkiye_Mart_indirimlerinin_Olmamasi_Hakkinda_Aciklamada_Bulundu-100465.htm

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