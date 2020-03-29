Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation Türkiye, 'indirim skandalıyla' ilgili ilk kez açıklama yaptı

    PlayStation Türkiye konuyla ilgili ilk kez resmi bir açıklama yayınladı ancak yayınlanan açıklama tepkileri dindirmek yerine daha da artırmış gibi görünüyor.
    42 dk. (Son Güncelleme: 39 dk.)
    1,3b
    209
    11
    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PlayStation Türkiye, 'indirim skandalıyla' ilgili ilk kez açıklama yaptı
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation Store'da yaşanan indirim skandalıyla ilgili nihayet resmi bir açıklama geldi. PlayStation Türkiye Instagram hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, indirimlerin bölgeden bölgeye değişiklik gösterebileceği ve Mega Mart kampanyasının Türkiye'de geçerli olmayacağı söylendi. Instagram üzerinden mesaj atan kullanıcılara cevap şeklinde yayınlanan açıklamanın, oyunseverleri kesinlikle tatmin etmediğini söyleyebiliriz.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS Store Türkiye'de 'kampanyalar' kaldırıldı: Oyunculardan tepki var

    Açıklama şu şekilde: 

    "PlayStation Store'da farklı bölgeler ve ülkelerin kampanyaları değişiklik gösterebilir. Mart indirimleri PlayStation Store Türkiye için geçerli değil. Önümüzdeki hafta başlayacak olan Bahar indirimleri kampanyasının ülkemiz mağazasında geçerli olacağını belirtmek isteriz."

    Oyunculardan tepki devam ediyor

    PlayStation Türkiye'nin yayınladığı açıklama aslına bakarsanız her şeyiyle tam bir fiyasko olmuş. Tüm dünyada uygulanan bir kampanyanın sadece PS Store Türkiye'de geçerli olmaması 'farklı bölgeler ve ülkelerin indirimleri değişiklik gösterebilir' gibi bir ifadeyle savunulamaz. Ayrıca Mega Mart kampanyası dışında '10 Euro altı', '20 Euro altı' ve 'Haftanın Fırsatı' gibi indirimler de şu anda diğer ülkelerde uygulanıyor; bunların da yine sadece Türkiye'de yer almıyor olması gerçekten de inanılmaz bir fiyasko.

    Pandemi günlerinde Türk oyunseverlerin bu indirimlerden faydalanamıyor olması maalesef müthiş bir hayal kırıklığı oldu. PlayStation Türkiye, Bahar indirimleriyle birlikte bu durumun çözüleceğinin sözünü veriyor. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak. 



    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Turkiye_Mart_indirimlerinin_Olmamasi_Hakkinda_Aciklamada_Bulundu-100465.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    knex1 16 dk.
    Bütün özel oyunları heyecanla beklemiş biri olarak heyecanımı bile öldürdün ps tr.Özellikle Türk milletine karşı yapılan bu tavrınızı,çözümsüzlüğünüzü ve utanmadan yapılan açıklamalarınızı asla unutmuycam
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Afazi (Ozan Polat) 18 dk.
    Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kontratak (Emre ) 25 dk.
    forum.donanimhaber.com/...

    Konuyu popülere çıkartalım. Konuyla ilgili tekrar etkinlik yapacağız.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 34 dk.
    Açıklamaya inanan var mı? ps 5 almak için para biriktiriyordum ama yemin ederim xbox alacağım. xbox game pass zaten çok cüzi fiyatlara güzel oyunları oynatıyor kütüphanesi o kadar küçükte değil varsın ps'nin özel oyunları oynamayalım dünyanın sonu değil.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    NumenorluDemirci (ANIL ÖZGÜL) 35 dk.
    Bunlarin bir yerlerini kaldiran yine bizim oyuncular normal böyle yapmalari almayacaksin bunlardan oyun git us ac europe ac ama Türkiye acmaki adam olsunlar destegi kes bak nasil kuzu oluyorlar ama bizim oyuncularda mal adam kosa kosa aliyor 500 liraya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN PlayStation Türkiye, 'indirim skandalıyla' ilgili ilk kez açıklama yaptı Sonraki Bill Gates, şimdi de hidroelektrik teknolojisine yatırım yaptı 1 sa. Mars'ta tırmanışa geçen Curiosity, Dünya'ya yeni bir selfie gönderdi 2 sa. İtalyan mimarlar, KOVİD-19’a karşı yük konteynerlerinden karantina koğuşu üretiyor 2 sa. Roku’dan 30 gün ücretsiz premium hesap 3 sa. Facebook ve Twitter'dan Türkiye'ye özel Koronavirüs bilgi merkezi 3 sa. iOS 13.4'te bir garip hata: Safari'de '+' koyup arama yapılamıyor 4 sa. Kanadalı sanatçı tardigradlar hakkında yayın yaptı 4 sa. Razer Basilisk Ultimate oyuncu faresi | Video inceleme 4 sa. Google, Infowars uygulamasını Play Store’dan kaldırdı 5 sa. Türkiye'de Koronavirüs yüzünden can kaybı 100'ü aştı! İşte son rakamlar 6 sa. Yeni Apple Watch modelleri ve watchOS 7'ye dair önemli bilgiler paylaşıldı 7 sa. Yeni bilek implantı geliştirildi 7 sa. 'Uzaydan internetin' ünlü şirketi OneWeb iflas etti! SpaceX rakipsiz kalıyor 7 sa. Kompakt tasarımlı OnePlus X geri dönüyor 8 sa. Google Play Store artık arama sonuçlarında uygulama indirme sayılarını gösteriyor 9 sa. Samsung’dan 65 yaş üzeri müşterilere özel teknik servis hizmeti 9 sa. Honor 30S'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı 10 sa. Teams’e geçen Brisa’nın iş süreçleri yüzde 80 güçlendi 10 sa. Zoom uygulamasının, iOS kullanıcılarının bilgilerini Facebook'a gönderdiği ortaya çıktı 11 sa. Slack, Microsoft Teams çağrı özelliğini kendi platformlarıyla entegre etmek istiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Huawei P40 Pro tüm ihtişamıyla karşınızda! İşte özellikleri ve...
    DonanımHaber
    TÜBİTAK'ın Covid-19 Web Portalı açıldı
    DonanımHaber
    Google Play Filmler'de ücretsiz film izleme dönemi başlıyor
    DonanımHaber
    Anno 1800'ün Seat of Power İndirilebilir İçeriği Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için Yeni İçerikler Yo...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim