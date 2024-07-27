POCO Buds X1 tanıtım tarihi açıklandı

Buds X1, POCO'nun Hindistan’da sunduğu ikinci TWS kulaklık olacak. Marka, geçen yıl aynı zamanlarda Hindistan'da POCO Pods kulaklığını satışa sunmuştu.
Hatırlatma olarak, POCO Pods kulak içi tasarıma sahip. Bağlantı için 12mm ses sürücüleri ve Bluetooth 5.3 bağlantısını kullanıyor. İyi ses kalitesi için SBC codec desteği mevcut ve hızlı, kolay eşleştirme için Google Fast Pair özelliğiyle geliyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği yok ancak arama sırasında arka plan gürültüsünü azaltmak için çevresel gürültü engelleme özelliği var. Kulak içi kulaklık, IPX4 sertifikasına sahip. Kulaklık, tek şarjla 5 saate kadar müzik dinleme sağlıyor, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar dayanıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarjla 90 dakikaya kadar kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.