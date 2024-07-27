Tam Boyutta Gör POCO, yeni TWS kulaklığı POCO Buds X1'in Hindistan'da 1 Ağustos'ta POCO M6 Plus 5G akıllı telefonla birlikte tanıtılacağını doğruladı. Kulaklıklarla ilgili detaylar henüz az olsa da, tanıtım görselleri kulak içi tasarıma işaret ediyor. Şirket, Buds X1 ile saf, kesintisiz bir ses deneyimi vadediyor.

Poco M6 Plus 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı 6 sa. önce eklendi

Buds X1, POCO'nun Hindistan’da sunduğu ikinci TWS kulaklık olacak. Marka, geçen yıl aynı zamanlarda Hindistan'da POCO Pods kulaklığını satışa sunmuştu.

Hatırlatma olarak, POCO Pods kulak içi tasarıma sahip. Bağlantı için 12mm ses sürücüleri ve Bluetooth 5.3 bağlantısını kullanıyor. İyi ses kalitesi için SBC codec desteği mevcut ve hızlı, kolay eşleştirme için Google Fast Pair özelliğiyle geliyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği yok ancak arama sırasında arka plan gürültüsünü azaltmak için çevresel gürültü engelleme özelliği var. Kulak içi kulaklık, IPX4 sertifikasına sahip. Kulaklık, tek şarjla 5 saate kadar müzik dinleme sağlıyor, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar dayanıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarjla 90 dakikaya kadar kullanılabiliyor.

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POCO Buds X1 tanıtım tarihi açıklandı