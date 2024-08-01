Bütçe dostu TWS kulaklık POCO Buds X1 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

POCO Buds X1, Bluetooth 5.3 bağlantısıyla geliyor, Google Fast Pair’i destekliyor. İki kulaklığı aynı telefonla eşleştirebiliyorsunuz ancak ses paylaşma özelliği şu an için POCO M6 Pro ve POCO F5 ile çalışıyor. Xiaomi Earbuds uygulamasıyla gürültü engelleme ve dokunmatik kontrolleri özelleştirebiliyorsunuz. Şarj konusunda, aktif gürültü önleme kapalıyken 7 saat, açıkken 4.5 saat kullanım sağlıyor. USB-C şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar pil ömrü var. POCO, 10 dakikalık şarjla 2 saat kullanılabildiğini iddia ediyor.
POCO Buds X1 fiyatı
POCO Buds X1, titanyum renkte geliyor ve fiyatı 20 dolar.
POCO Buds X1 kulaklık özellikleri
Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, SBC, AAC codec, Google Past Fair, Ses paylaşma
Ses: 12,4 mm titanyum sürücü
Özelleştirme: Farklı EQ ayarları
Aktif gürültü engelleme: 40 dB’e kadar ANC, Şeffaf mod, rüzgar gürültüsü önleme
Suya dayanıklılık: IP54
Uygulama desteği: Xiaomi Earbuds uygulamasıyla özelleştirme ve güncelleme
Pil: 45 mAh pil (kulaklık 7 saate kadar), 480 mAh pil (şarj kutusu, 36 saate kadar)
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.