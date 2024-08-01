Bütçe dostu TWS kulaklık POCO Buds X1 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör POCO, 1 Ağustos’ta uygun fiyatlı akıllı telefonu Poco M6 Plus 5G ile birlikte bütçe dostu kulaklığını tanıttı. POCO Buds X1 olarak adlandırılan yeni TWS kulaklık, 40dB hibrit ANC, 12.4mm dinamik sürücü, 36 saate kadar kullanım süresi, dokunmatik kontroller, Google Fast Pair özellikleriyle Realme, Redmi ve diğer uygun fiyatlı kulak içi kulaklıklarla rekabet edecek.

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POCO Buds X1 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör POCO Buds X1, AirPods Pro benzeri tasarıma sahip ve IP54 sertifikalı. Kulaklık, müzik çalma ve aramaları yanıtlama veya reddetme için dokunmatik kontroller sunuyor. Güçlü bas ve net ses için 12.4mm dinamik sürücü ile donatılmış. 40 dB’e kadar hibrit aktif gürültü engelleme, şeffaf mod, aramalarda kaliteyi artırmak için çevresel gürültü engelleme ve çift mikrofon AI gürültü engelleme var. Kulaklık, ayrıca Xiaomi’nin rüzgar gürültüsü önleme algoritmasını kullanarak 6 m/s’ye kadar gürültüyü azaltıyor. SBC ve AAC codec desteği mevcut. Standart, daha iyi tiz, gelişmiş ses ve bas için özel EQ modları da var.

POCO Buds X1, Bluetooth 5.3 bağlantısıyla geliyor, Google Fast Pair’i destekliyor. İki kulaklığı aynı telefonla eşleştirebiliyorsunuz ancak ses paylaşma özelliği şu an için POCO M6 Pro ve POCO F5 ile çalışıyor. Xiaomi Earbuds uygulamasıyla gürültü engelleme ve dokunmatik kontrolleri özelleştirebiliyorsunuz. Şarj konusunda, aktif gürültü önleme kapalıyken 7 saat, açıkken 4.5 saat kullanım sağlıyor. USB-C şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar pil ömrü var. POCO, 10 dakikalık şarjla 2 saat kullanılabildiğini iddia ediyor.

POCO Buds X1 fiyatı

POCO Buds X1, titanyum renkte geliyor ve fiyatı 20 dolar.

POCO Buds X1 kulaklık özellikleri

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Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.3, SBC, AAC codec, Google Past Fair, Ses paylaşma

: Bluetooth 5.3, SBC, AAC codec, Google Past Fair, Ses paylaşma Ses : 12,4 mm titanyum sürücü

: 12,4 mm titanyum sürücü Özelleştirme : Farklı EQ ayarları

: Farklı EQ ayarları Aktif gürültü engelleme : 40 dB’e kadar ANC, Şeffaf mod, rüzgar gürültüsü önleme

: 40 dB’e kadar ANC, Şeffaf mod, rüzgar gürültüsü önleme Suya dayanıklılık : IP54

: IP54 Uygulama desteği : Xiaomi Earbuds uygulamasıyla özelleştirme ve güncelleme

: Xiaomi Earbuds uygulamasıyla özelleştirme ve güncelleme Pil: 45 mAh pil (kulaklık 7 saate kadar), 480 mAh pil (şarj kutusu, 36 saate kadar)

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POCO Buds X1 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı