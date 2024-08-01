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    Bütçe dostu TWS kulaklık POCO Buds X1 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    POCO, uygun fiyatlı kulak içi kulaklık POCO Buds X1'i tanıttı. TWS kulaklık, hibrit aktif gürültü engelleme, Google Fast Pair, 36 saate kadar pil ömrüyle geliyor.
    POCO Buds X1 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    POCO, 1 Ağustos’ta uygun fiyatlı akıllı telefonu Poco M6 Plus 5G ile birlikte bütçe dostu kulaklığını tanıttı. POCO Buds X1 olarak adlandırılan yeni TWS kulaklık, 40dB hibrit ANC, 12.4mm dinamik sürücü, 36 saate kadar kullanım süresi, dokunmatik kontroller, Google Fast Pair özellikleriyle Realme, Redmi ve diğer uygun fiyatlı kulak içi kulaklıklarla rekabet edecek.

    POCO Buds X1 neler sunuyor?

    poco buds x1 kulaklık özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    POCO Buds X1, AirPods Pro benzeri tasarıma sahip ve IP54 sertifikalı. Kulaklık, müzik çalma ve aramaları yanıtlama veya reddetme için dokunmatik kontroller sunuyor. Güçlü bas ve net ses için 12.4mm dinamik sürücü ile donatılmış. 40 dB’e kadar hibrit aktif gürültü engelleme, şeffaf mod, aramalarda kaliteyi artırmak için çevresel gürültü engelleme ve çift mikrofon AI gürültü engelleme var. Kulaklık, ayrıca Xiaomi’nin rüzgar gürültüsü önleme algoritmasını kullanarak 6 m/s’ye kadar gürültüyü azaltıyor. SBC ve AAC codec desteği mevcut. Standart, daha iyi tiz, gelişmiş ses ve bas için özel EQ modları da var.

    POCO Buds X1, Bluetooth 5.3 bağlantısıyla geliyor, Google Fast Pair’i destekliyor. İki kulaklığı aynı telefonla eşleştirebiliyorsunuz ancak ses paylaşma özelliği şu an için POCO M6 Pro ve POCO F5 ile çalışıyor. Xiaomi Earbuds uygulamasıyla gürültü engelleme ve dokunmatik kontrolleri özelleştirebiliyorsunuz. Şarj konusunda, aktif gürültü önleme kapalıyken 7 saat, açıkken 4.5 saat kullanım sağlıyor. USB-C şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar pil ömrü var. POCO, 10 dakikalık şarjla 2 saat kullanılabildiğini iddia ediyor.

    POCO Buds X1 fiyatı

    POCO Buds X1, titanyum renkte geliyor ve fiyatı 20 dolar.

    POCO Buds X1 kulaklık özellikleri

    poco buds x1 kulaklık teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, SBC, AAC codec, Google Past Fair, Ses paylaşma
    • Ses: 12,4 mm titanyum sürücü
    • Özelleştirme: Farklı EQ ayarları
    • Aktif gürültü engelleme: 40 dB’e kadar ANC, Şeffaf mod, rüzgar gürültüsü önleme
    • Suya dayanıklılık: IP54
    • Uygulama desteği: Xiaomi Earbuds uygulamasıyla özelleştirme ve güncelleme
    • Pil: 45 mAh pil (kulaklık 7 saate kadar), 480 mAh pil (şarj kutusu, 36 saate kadar)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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