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Çin kaynaklı sızıntılara göre, yakında çıkacak olan Xiaomi 12 Ultra amiral gemisi akıllı telefon, henüz tanıtılmı yapılmamış Sony IMX989 kamera sensörüne sahip ilk cihaz olacak.

Android 13 alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri belli oldu 1 gün önce eklendi

Xiaomi 12 Ultra ne zaman çıkacak?

Kaynağa göre Sony, yaklaşık 1 inç boyutunda yeni bir 50MP IMX9 serisi sensörü duyurmaya hazırlanıyor. Bu sensör, yaklaşmakta olan Xiaomi 12 Ultra akıllı telefonda piyasaya sürülecek. Xiaomi 12 Ultra'nın 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve LTPO 2.0 teknolojisi sunan 6.73 inç E5 AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor.

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Cihazın ayrıca Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga seti ve 120x zooma ek olarak OIS özellikli 50MP + 48MP + 48MP çözünürlük sunan üçlü arka kameraya sahip olması kuvvetle muhtemel. 120W hızlı şarj destekli 4900mAh pil ile gelmesi beklenen akıllı telefon kutudan Android 12 işletim sistemiyle ile çıkacak. Xiaomi 12 Ultra'nın 2022'nin ikinci çeyreğinin sonunda piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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Xiaomi 12 Ultra, Sony IMX989 kameralı ilk akıllı telefon olacak