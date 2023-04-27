Poco F5 Pro'nun yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı: İşte tasarımı

Poco F5 Pro'nun yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı
Yeni görüntüler, Poco F5 Pro'nun arka bölümde üç adet kamera sensörü ve bir adet LED flaş ile destekleneceğini doğruluyor. Bu sensörler F4 Pro'dan farklı olarak dikey bir biçimde konumlandırılmış. Kavisli kapak tasarımına geçiş yapan cihazın sağ çerçevesinde ise ses ve güç tuşları bulunuyor.
Paylaşılan raporlara göre Poco F5 Pro, ön tarafta 3200x1440 piksel (QHD+) çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise Corning Gorilla Glass 5 koruma ve ekran altı parmak izi tarayıcı eşlik edecek. Kaputun altında ise tepe modelin 12 GB LPDDR5 RAM/256GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 veya Snapdragon 7+ Gen 2'den güç alacağı belirtiliyor. Ek olarak 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj destekli 5.160mAh pil kapasitesi ile vitrine çıkacak.
Kamera kurulumuna gelirsek, cihaza OIS destekli 64MP birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörlerin eşlik etmesi bekleniyor. Poco F5 Pro'nun bağlantı seçenekleri arasında ise, çift SIM, 5G, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve bir USB-C bağlantı noktası yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”