Poco F5 Pro'nun yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Poco'nun merakla beklenen telefonları Poco F5 ve F5 Pro, 9 Mayıs'ta dünya çapında piyasaya çıkacak. Bu bağlamda ülkemizde de satışa sunulacak telefonlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün ailenin tepe modeli Poco F5 Pro'nun tasarımını gösteren render görüntüleri ortaya çıktı.

Poco F5 Pro'nun yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı

Yeni görüntüler, Poco F5 Pro'nun arka bölümde üç adet kamera sensörü ve bir adet LED flaş ile destekleneceğini doğruluyor. Bu sensörler F4 Pro'dan farklı olarak dikey bir biçimde konumlandırılmış. Kavisli kapak tasarımına geçiş yapan cihazın sağ çerçevesinde ise ses ve güç tuşları bulunuyor.

Paylaşılan raporlara göre Poco F5 Pro, ön tarafta 3200x1440 piksel (QHD+) çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise Corning Gorilla Glass 5 koruma ve ekran altı parmak izi tarayıcı eşlik edecek. Kaputun altında ise tepe modelin 12 GB LPDDR5 RAM/256GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 veya Snapdragon 7+ Gen 2'den güç alacağı belirtiliyor. Ek olarak 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj destekli 5.160mAh pil kapasitesi ile vitrine çıkacak.

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Kamera kurulumuna gelirsek, cihaza OIS destekli 64MP birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörlerin eşlik etmesi bekleniyor. Poco F5 Pro'nun bağlantı seçenekleri arasında ise, çift SIM, 5G, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve bir USB-C bağlantı noktası yer alacak.

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