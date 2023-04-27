Tam Boyutta Gör Android 13 tabanlı MIUI 14 dağıtımında elini hızlandıran Xiaomi, belirli modelleri yavaş yavaş rafa kaldırmaya başladı. Bildiğiniz üzere Çinli üretici, güncelleme desteği kesilen cihazların bulunduğu EOS (Destek Sonu) listesini belirli aralıklarla güncelliyor. Bu listeye dahil olan son isimse Mi 10 Lite Zoom modeli oldu.

Xiaomi, bir modelin daha güncelleme desteğini kesti

Günümüzde Xiaomi, MIUI 14 desteğini büyük oranda genişletmiş durumda. Öyle ki birçok cihaz Android 12 sürümünde kalsa da, MIUI 14'e yükseltiliyor. Ancak Mi 10 Lite Zoom modelinde böyle bir durum yaşanmadı. Bilmeyenler için Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, 2020 yılında Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıkış yaptı. Cihaz için paylaşılan son güncelleme ise Android 12 tabanlı MIUI 13.

Xiaomi 13 Ultra'nın 3 bin TL'lik kamera kiti karaborsaya düştü 1 gün önce eklendi

Ayrıca EOS listesine dahil olan tek Mi 10 modelinin Mi 10 Lite Zoom olduğunu hatırlatalım. Ailenin diğer üyeleri Xiaomi Mi 10 5G ve Mi 10 Pro 5G, son büyük Android yükseltmesi Android 13 tabanlı MIUI 14'ü almaya başladı. Mart ayında güncelleme desteği kesilen cihazlar arasında ise Redmi K30 5G Speed, Redmi Note 8, Redmi Note 8T ve Redmi 8A Dual modelleri yer alıyor.

En uzun Android güncellemesi sunan akıllı telefon markaları 1 ay önce eklendi

Güncelleme desteği kesilen tüm Xiaomi telefonlar:

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.