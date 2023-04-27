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    Xiaomi, bir modelin daha güncelleme desteğini kesti

    Xiaomi, güncelleme desteği kesilen cihazların yer aldığı EOS (Destek Sonu) listesini güncellendi. Peki listede hangi cihazlar yer alıyor? İşte yazılım desteği sona eren telefonlar.
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    Xiaomi, bir modelin daha güncelleme desteğini kesti! Tam Boyutta Gör
    Android 13 tabanlı MIUI 14 dağıtımında elini hızlandıran Xiaomi, belirli modelleri yavaş yavaş rafa kaldırmaya başladı. Bildiğiniz üzere Çinli üretici, güncelleme desteği kesilen cihazların bulunduğu EOS (Destek Sonu) listesini belirli aralıklarla güncelliyor. Bu listeye dahil olan son isimse Mi 10 Lite Zoom modeli oldu. 

    Xiaomi, bir modelin daha güncelleme desteğini kesti

    Günümüzde Xiaomi, MIUI 14 desteğini büyük oranda genişletmiş durumda. Öyle ki birçok cihaz Android 12 sürümünde kalsa da, MIUI 14'e yükseltiliyor. Ancak Mi 10 Lite Zoom modelinde böyle bir durum yaşanmadı. Bilmeyenler için Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, 2020 yılında Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıkış yaptı. Cihaz için paylaşılan son güncelleme ise Android 12 tabanlı MIUI 13.

    Ayrıca EOS listesine dahil olan tek Mi 10 modelinin Mi 10 Lite Zoom olduğunu hatırlatalım. Ailenin diğer üyeleri Xiaomi Mi 10 5G ve Mi 10 Pro 5G, son büyük Android yükseltmesi Android 13 tabanlı MIUI 14'ü almaya başladı. Mart ayında güncelleme desteği kesilen cihazlar arasında ise Redmi K30 5G Speed, Redmi Note 8, Redmi Note 8T ve Redmi 8A Dual modelleri yer alıyor.

    Güncelleme desteği kesilen tüm Xiaomi telefonlar:

    • Mi 1
    • Mi 2
    • Mi 2A
    • Mi 3
    • Mi 4
    • Mi 4S
    • Mi 4C
    • Mi 5
    • Mi 5S
    • Mi 5S Plus
    • Mi 5C
    • Mi 5X
    • Mi 6
    • Mi 6X
    • Mi 8
    • Mi 8 Lite
    • Mi 8 SE
    • Mi 8 UD
    • Mi 8 Pro
    • Mi 8 Explore Edition
    • Mi 9
    • Mi 9 Lite
    • Mi 9 Pro 5G
    • Mi 9T Pro
    • Mi 9 SE
    • Mi CC 9
    • Mi CC 9e
    • Mi CC 9 Pro
    • Mi Note
    • Mi Note 2
    • Mi Note 3
    • Mi Note Pro
    • MIX
    • MIX 2
    • Mi MAX
    • Mi MAX 2
    • Mi MAX 3
    • Mi A1
    • Mi A2
    • Mi A2 Lite
    • Mi A3 (Android One)
    • Mi Pad
    • Mi Pad 2
    • Mi Pad 3
    • Mi Pad 4
    • Mi Pad 4 Plus
    • MIX 2S
    • Mi MIX 2S
    • MIX 3
    • Mi MIX 3
    • Mi PLAY
    • Mi Note 10
    • Mi 10 Lite zoom (CN)
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

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    C28_ 44 dakika önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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