Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında adından sıkça söz ettiren POCO, çok yakında tablet pazarına dahil olabilir. POCO markalı yeni bir tablet modeli, geçtiğimiz saatlerde Avrupa'da doğrulandı. İşte detaylar...

POCO Tab ortaya çıktı

Bildirilenlere göre Avrupa EEC sertifikasyon sitesinde POCO'ya ait yeni bir tablet modeli ortaya çıktı. Bu da markanın rekabete çok yakında dahil olabileceğini gösteriyor. Detaylara baktığımızda, cihazın model numarasının ''2405CPCFBG'' olduğunu ve ''POCO tablet modeli'' olarak adlandırıldığını görüyoruz ancak teknik özellikleri veya özellikleri hakkında herhangi bir ayrıntı yok.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Poco Tab, kuvvetle muhtemel mevcut Xiaomi veya Redmi modellerinden birini temel alacak. Ancak bunun hangi model olacağı şu an için belirsiz. Bunun haricinde Xiaomi Pad 6 serisinin son üyesi Pad 6s Pro'nun özelliklerine göz atabiliriz.

Xiaomi Pad 6s Pro özellikleri

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi tableti Xiaomi Pad 6s Pro, ön yüzünde 3.048 x 2023 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 12,4 inç LCD panelden güç alıyor. Ayrıca bu panelin, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 900 nit parlaklık sunduğunu belirtelim. Bunun dışında Snapdragon 8 Gen 2 platformunda güç alan cihaza, LPDDR5xRAM ve UFS 4.0 depolama eşlik ediyor.

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Tabletin diğer özellikleri arasında Android 14 tabanlı HyperOS, 10.000mAh pil ve 120W kablolu şarj bulunuyor. Kamera bölümünde ise 50MP+2MP derinlik olmak üzere çift kamera kurulumu mevcut. Ayrıca Xiaomi, muhtemel olarak bir TouchPad Klavye ve Focus Pen sunacak. Ancak bunları ayrı olarak satın almanız gerekiyor.

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POCO Tab ortaya çıktı! İşte beklenen özellikler