POCO Tab ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

POCO Tab ortaya çıktı
Bildirilenlere göre Avrupa EEC sertifikasyon sitesinde POCO'ya ait yeni bir tablet modeli ortaya çıktı. Bu da markanın rekabete çok yakında dahil olabileceğini gösteriyor. Detaylara baktığımızda, cihazın model numarasının ''2405CPCFBG'' olduğunu ve ''POCO tablet modeli'' olarak adlandırıldığını görüyoruz ancak teknik özellikleri veya özellikleri hakkında herhangi bir ayrıntı yok.
Xiaomi Pad 6s Pro özellikleri
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi tableti Xiaomi Pad 6s Pro, ön yüzünde 3.048 x 2023 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 12,4 inç LCD panelden güç alıyor. Ayrıca bu panelin, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 900 nit parlaklık sunduğunu belirtelim. Bunun dışında Snapdragon 8 Gen 2 platformunda güç alan cihaza, LPDDR5xRAM ve UFS 4.0 depolama eşlik ediyor.
Tabletin diğer özellikleri arasında Android 14 tabanlı HyperOS, 10.000mAh pil ve 120W kablolu şarj bulunuyor. Kamera bölümünde ise 50MP+2MP derinlik olmak üzere çift kamera kurulumu mevcut. Ayrıca Xiaomi, muhtemel olarak bir TouchPad Klavye ve Focus Pen sunacak. Ancak bunları ayrı olarak satın almanız gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.