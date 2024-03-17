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    Anlık Bildirim

    POCO Tab ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, ilk tablet modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Avrupa'da Poco'ya ait yeni bir model ortaya çıktı. İşte beklenen özellikler...
    POCO Tab ortaya çıktı! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında adından sıkça söz ettiren POCO, çok yakında tablet pazarına dahil olabilir. POCO markalı yeni bir tablet modeli, geçtiğimiz saatlerde Avrupa'da doğrulandı. İşte detaylar...

    POCO Tab ortaya çıktı

    Bildirilenlere göre Avrupa EEC sertifikasyon sitesinde POCO'ya ait yeni bir tablet modeli ortaya çıktı. Bu da markanın rekabete çok yakında dahil olabileceğini gösteriyor. Detaylara baktığımızda, cihazın model numarasının ''2405CPCFBG'' olduğunu ve  ''POCO tablet modeli'' olarak adlandırıldığını görüyoruz ancak teknik özellikleri veya özellikleri hakkında herhangi bir ayrıntı yok.

    POCO Tab ortaya çıktı! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Poco Tab, kuvvetle muhtemel mevcut Xiaomi veya Redmi modellerinden birini temel alacak. Ancak bunun hangi model olacağı şu an için belirsiz. Bunun haricinde Xiaomi Pad 6 serisinin son üyesi Pad 6s Pro'nun özelliklerine göz atabiliriz.

    Xiaomi Pad 6s Pro özellikleri

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi tableti Xiaomi Pad 6s Pro, ön yüzünde 3.048 x 2023 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 12,4 inç LCD panelden güç alıyor. Ayrıca bu panelin, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 900 nit parlaklık sunduğunu belirtelim. Bunun dışında Snapdragon 8 Gen 2 platformunda güç alan cihaza, LPDDR5xRAM ve UFS 4.0 depolama eşlik ediyor.

    Tabletin diğer özellikleri arasında Android 14 tabanlı HyperOS, 10.000mAh pil ve 120W kablolu şarj bulunuyor. Kamera bölümünde ise 50MP+2MP derinlik olmak üzere çift kamera kurulumu mevcut. Ayrıca Xiaomi, muhtemel olarak bir TouchPad Klavye ve Focus Pen sunacak. Ancak bunları ayrı olarak satın almanız gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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