POCO M2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Kısa süre önce POCO X3 NFC akıllı telefon modelini tanıtan Xiaomi bu kez giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak POCO M2 modelini Hindistan pazarına yönelik olarak resmiyet kazandırdı.

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POCO M2 özellikleri ve fiyatı

POCO M2 modelinde 6.53 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bizi karşılıyor. Damla çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı yükseltilmiş. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken parmak izi okuyucu arka kısımda yer alıyor.

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2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G80 yonga setinin güç verdiği telefon; oyunlarda temel anlamda bir performans optimizasyonu sunacak. 6GB LPDDR4x RAM bellek yanında 64GB ve 128GB depolama seçenekleri yer alıyor. 5000mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensöründen oluşan bir paket mevcut. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. POCO M2 modeli 149$ ve 170$ şeklinde fiyat etiketleri ile satılacak. Global pazar için bir bilgi yok.

https://www.gizmochina.com/2020/09/08/poco-m2-with-helio-g80-6gb-ram-13mp-cameras-and-5000mah-battery-launched-for-rs-10999/

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