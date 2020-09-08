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    POCO M2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Giriş seviyesine hitap eden POCO M2 modelinde Helio G80 yonga seti, dörtlü arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj gibi teknik detaylar yer alıyor.
    3 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kısa süre önce POCO X3 NFC akıllı telefon modelini tanıtan Xiaomi bu kez giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak POCO M2 modelini Hindistan pazarına yönelik olarak resmiyet kazandırdı.

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    POCO M2 özellikleri ve fiyatı

    POCO M2 modelinde 6.53 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bizi karşılıyor. Damla çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı yükseltilmiş. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken parmak izi okuyucu arka kısımda yer alıyor.

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    2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G80 yonga setinin güç verdiği telefon; oyunlarda temel anlamda bir performans optimizasyonu sunacak. 6GB LPDDR4x RAM bellek yanında 64GB ve 128GB depolama seçenekleri yer alıyor. 5000mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensöründen oluşan bir paket mevcut. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. POCO M2 modeli 149$ ve 170$ şeklinde fiyat etiketleri ile satılacak. Global pazar için bir bilgi yok.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/08/poco-m2-with-helio-g80-6gb-ram-13mp-cameras-and-5000mah-battery-launched-for-rs-10999/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Killing Road (&#39;y ) 3 gün
    Xiaomi telefonlarına farklı ad basmayı bırakmalı artık. Redmi 9 hindistanda 9 prime, hindistan 9u bambaska bisi, ayni zamanda poco m2 adı, saçmalık resmen
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    Kayrabey (Kayra Bey) 3 gün
    Lansman fiyatı 149$ ama bize gelişi 200$ olacak. Vergisi falan 2.500lira...
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    ÜyeyeHakaret (Adı Soyadı) 3 gün
    ellerinde rn8 pro parçaları kalmış galiba kdkeks
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