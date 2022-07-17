POCO'nun sıradaki telefonu Redmi Note 10S olabilir

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Ülkemizde dahil olmak üzere birçok bölgede Redmi cihazları kendi markası adı altında piyasaya süren POCO, bu iş birliğine devam edecek gibi gözüküyor. FCC’den (Federal İletişim Kurulu) sızdırılan yeni bir rapor, şirket tarafından planlanan sıradaki telefonu gün yüzüne çıkardı.

Farklı depolama ve renk seçenekleri ile geliyor

Yeni sızdırılan FCC belgelerine göre POCO, 2021 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 10S modelini yeniden markalamaya hazırlanıyor. Bununla birlikte yeni bir mavi renk seçeneği ve MIUI 13 ile güncellenecek yeni cihaz, ana modele benzer şekilde 6GB bellek /128 GB depolama alanı ve ayrıca Redmi’de bulunmayan 4GB/64 GB, 4GB/128 GB seçeneklerine sahip olacak.

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Redmi Note 10S’in sahip olduğu 6.43 inç 1080x2400 60Hz AMOLED ekran, MediaTek Helio G95, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ve (64 MP ana, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro, 2 MP derinlik) dörtlü kamera tasarımını koruyacak yeni telefonun, POCO’nun C veya M serilerinden birine eklenmesi bekleniyor.

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