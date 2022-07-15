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    Nubia Z40S Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Ekran gövde oranı ile şaşırtabilir

    ZTE'nin alt markası Nubia, yakında yeni amiral gemisi Nubia Z40S Pro modelini duyurmaya hazırlanıyor. Yeni telefonun tanıtımına az bir süre kala tasarım detayları gün yüzüne çıktı.
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    Nubia Z40S Pro'nun tasarım detayları ortaya çıktı
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    20 Temmuz'da yeni amiral gemisi Nubia Z40S Pro modelini duyurmaya hazırlanan Nubia, kısa bir süre önce telefonun kamera yeteneklerine değinmişti. Şirket şimdi de yeni amiral gemisinin tasarım detaylarını içeren yeni görseller paylaştı.

    Ekran gövde oranı ile şaşırtabilir

    Paylaşılanlara göre Siyah ve Yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek Nubia Z40S Pro, ayrıca sınırlı sayıda üretilen özel bir modele de ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte üçlü bir kamera tasarımı ile görüntülenen yeni telefona, f/1.6 diyafram açıklığına sahip OIS destekli 3 mm ana kamera, f/3.4 diyafram açıklığına sahip OIS destekli 125 mm telefoto kamera, ultra geniş açılı lens ve halka şeklinde LED flaş eşlik edecek.

    Paylaşılan görsele bakıldığında sağ tarafında kamera deklanşörü ve bir güç düğmesi bulunan Nubia Z40S Pro’nun sağ tarafında ise ses tuşları konumlandırılmış. Bununla birlikte oldukça ince bir çene çerçevesine sahip olan yeni telefon, şaşırtıcı bir ekran gövde oranı ile gelebilir.

    Önceki sızıntılara göre, Nubia Z40S Pro’nun, yerleşik olarak Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alması bekleniyor. Kamera tarafında ise Z40 Pro’ya benzer şekilde, 64MP Sony IMX787 kamera sensörü, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP periskop telefoto kamera kullanması muhtemel görünüyor.

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    juanmata09 1 gün önce

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