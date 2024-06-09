Tam Boyutta Gör POCO yakın zamanda POCO Pad adlı ilk tabletini küresel pazarda piyasaya sürdü. Bu orta sınıf tablet, 16:10 en boy oranında yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğundan multimedya ve üretkenlik odaklı bir cihaz olarak pazarlanıyor.

Poco Pad 5G'den yeni özellikler bekleniyor

24074PCD2I model numarasına sahip Poco Pad 5G, Hindistan Standartları Bürosu sertifikasyon web sitesinde görüldü. Bu, POCO Pad 5G bağlantı varyantı olarak yorumlandı. Çünkü model numarası Redmi Pad Pro 5G'ninkine çok benziyor.

Referans olarak yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülen Redmi Pad Pro 5G gösteriliyor. Bu cihaz 24074RPD2I model numarasına sahip. Bu sebeple eklenen 5G bağlantısı dışında kalan özelliklerin yalnızca Wi-Fi özellikli Poco Pad ile aynı olması bekleniyor.

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Poco Pad 5G muhtemelen 16:10 en boy oranı ve 600 nit tepe parlaklığıyla 2,5K çözünürlük sunan 12,1 inç 120 Hz LCD ekranla gelecek. Poco, tableti daha düşük parlaklık seviyelerinde kullandığınızda gözleriniz üzerindeki baskıyı azaltmak için DC karartma özelliği sunuyor. Gelişmiş video akışı için Dolby Atmos ve Dolby Vision desteği ise önemli özellikler arasında yer alıyor.

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Tablet, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleştirilen Snapdragon 7s Gen 2 SoC tarafından desteklenecek. Yalnızca Wi-Fi modelinde olduğu gibi, 5G varyantının da 1,5 TB'a kadar depolama genişletmeyi destekleyen bir microSD kart yuvasına sahip olması bekleniyor.

Optik açısından tabletin hem ön hem de arka tarafında 8 MP sensör mevcut olacak. Yerleşik pilin ise 33W hızlı şarjla eşleştirilmiş 10.000mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor. Ve son olarak kutudan muhtemelen Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi çıkacak.

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Poco Pad 5G, küresel lansman öncesinde görüntülendi