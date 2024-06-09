Poco Pad 5G, küresel lansman öncesinde görüntülendi

Poco Pad 5G'den yeni özellikler bekleniyor
24074PCD2I model numarasına sahip Poco Pad 5G, Hindistan Standartları Bürosu sertifikasyon web sitesinde görüldü. Bu, POCO Pad 5G bağlantı varyantı olarak yorumlandı. Çünkü model numarası Redmi Pad Pro 5G'ninkine çok benziyor.
Referans olarak yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülen Redmi Pad Pro 5G gösteriliyor. Bu cihaz 24074RPD2I model numarasına sahip. Bu sebeple eklenen 5G bağlantısı dışında kalan özelliklerin yalnızca Wi-Fi özellikli Poco Pad ile aynı olması bekleniyor.
Poco Pad 5G muhtemelen 16:10 en boy oranı ve 600 nit tepe parlaklığıyla 2,5K çözünürlük sunan 12,1 inç 120 Hz LCD ekranla gelecek. Poco, tableti daha düşük parlaklık seviyelerinde kullandığınızda gözleriniz üzerindeki baskıyı azaltmak için DC karartma özelliği sunuyor. Gelişmiş video akışı için Dolby Atmos ve Dolby Vision desteği ise önemli özellikler arasında yer alıyor.
Tablet, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleştirilen Snapdragon 7s Gen 2 SoC tarafından desteklenecek. Yalnızca Wi-Fi modelinde olduğu gibi, 5G varyantının da 1,5 TB'a kadar depolama genişletmeyi destekleyen bir microSD kart yuvasına sahip olması bekleniyor.
Optik açısından tabletin hem ön hem de arka tarafında 8 MP sensör mevcut olacak. Yerleşik pilin ise 33W hızlı şarjla eşleştirilmiş 10.000mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor. Ve son olarak kutudan muhtemelen Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.