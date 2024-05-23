Poco Pad ekranı ile dikkat çekiyor

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde de piyasaya çıkacak Poco F6 ve Poco F6 Pro akıllı telefonların lansmanında Xiaomi merakla beklenen tablet modelini de detaylandırdı. Poco Pad tablet modeli ekran tarafında dikkat çekici özelliklere sahip.

Poco Pad özellikleri ve fiyatı

12.1 inçlik 2.5K piksel LCD ekran

Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti

8GB RAM

256GB depolama

8MP ön ve arka kamera

10000mAh batarya, 33W hızlı şarj

330$

Poco F6 ve Poco F6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 11 sa. önce eklendi

Poco Pad modeli orta seviye donanımla geliyor olsa da ekran tarafına ayrıca çalışılmış izlenimi uyandırıyor. 120Hz tazeleme hızı yanında 68 milyon renk ve 12-bit desteği, 600 nit parlaklık, DC dimming ile titreşim engelleme gibi özellikler mevcut.

16 saate kadar video izleme süresi sunan tablet modeli 15 dakikalık şarj ile 26 saatlik müzik dinleme süresi elde edilebiliyor. HyperOS işletim sistemi sayesinde telefonlardan tablete yansıtma da yapılabiliyor.

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Poco Pad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı