Poco Pad ekranı ile dikkat çekiyor

Poco Pad özellikleri ve fiyatı
- 12.1 inçlik 2.5K piksel LCD ekran
- Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti
- 8GB RAM
- 256GB depolama
- 8MP ön ve arka kamera
- 10000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 330$
Poco Pad modeli orta seviye donanımla geliyor olsa da ekran tarafına ayrıca çalışılmış izlenimi uyandırıyor. 120Hz tazeleme hızı yanında 68 milyon renk ve 12-bit desteği, 600 nit parlaklık, DC dimming ile titreşim engelleme gibi özellikler mevcut.
16 saate kadar video izleme süresi sunan tablet modeli 15 dakikalık şarj ile 26 saatlik müzik dinleme süresi elde edilebiliyor. HyperOS işletim sistemi sayesinde telefonlardan tablete yansıtma da yapılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.