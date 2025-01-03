Poco web sitesi resmen kullanımdan kalkıyor: Peki ne olacak?

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Tam Boyutta Gör POCO markası bildiğiniz üzere ülkemizdeki popüleritesini X3 Pro adındaki modeliyle kazanmıştı. Böylece özellikle fiyat performans serisi akıllı telefonlar denildiği zaman akla ilk gelen markalar arasında yerini almayı başardı. Şimdi POCO, kullanıcılarına daha kapsamlı bir deneyim sunmak adına önemli bir adım atıyor. Şirketin tüm platformları, Xiaomi’nin küresel platformuna entegre olacak.

POCO web sitesi ve uygulaması kullanımdan kalkıyor

Yapılan açıklamaya göre POCO, 2025'ten itibaren Poco Store dahil olmak üzere tüm bölgesel web sitelerini kapatacağını duyurdu. Buna göre ürün sayfaları, müşteri hizmeti, satış sonrası hizmeti gibi bölümlerin tümü Xiaomi'nin küresel web sitesinde taşınacak. Şirket, bu değişikliğin mevcut garanti kapsamlarını etkilemeyeceğinin altını çizdi. Daha önce satın alınan tüm ürünler ise, Xiaomi kanalları aracılığıyla destek almaya devam edecek.

Yeni kararın sürpriz olmadığını belirtelim. Keza POCO'nun bölgesel web siteleri, Hindistan, Birleşik Krallık, Frana ve Almanya gibi ülkelerde mevcuttu. Türkiye'de ise satışlar uzun süredir Xiaomi'nin resmi web sitesinden devam ediyor. Şirketin bu adımı neden attığı ise belli değil.

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Ancak Xiaomi, Poco'yu 2020'de bağımsız bir marka olarak duyurmuş olsa da, Poco markalı telefonların çoğu Redmi telefonlarına çok benzediği için gerçek anlamda bağımsız bir şekilde faaliyet göstermedi.

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