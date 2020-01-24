Poco X2'nin resmi duyuru tarihi belli oldu

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Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Poco'nun Poco F2, Poco F2 Lite ve Poco X2 olmak üzere üç akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor.

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Bu kapsamda tanıtılacak ilk akıllı telefon muhtemelen Poco X2 olacak. Poco'nun resmi Twitter sayfasında cihazın önümüzdeki Şubat ayında duyurulacağı açıklandı.

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Snapdragon 730G ile güçlendirilecek

Poco X2 büyük ihtimalle geçen yılın sonunda Çin'de piyasaya sürülen Redmi K30 4G'nin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olacak. Akıllı telefon ekrana gömülü çift ön kamera ile gelmişti.

Snapdragon 730G yonga setinden güç alacak cihaz 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile sunulacak. Kutudan ise Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzü ile çıkacağını belirtelim.

https://twitter.com/IndiaPOCO/status/1220578361451266048

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