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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco X2'nin resmi duyuru tarihi belli oldu

    Xiaomi bünyesinden ayrılarak bağımsız bir marka olarak yoluna devam eden Poco, üç yeni akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Bunların ilki olması beklenen Poco X2 için tarih belli oldu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Poco X2'nin resmi duyuru tarihi belli oldu
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    Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Poco'nun Poco F2, Poco F2 Lite ve Poco X2 olmak üzere üç akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor.

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    Bu kapsamda tanıtılacak ilk akıllı telefon muhtemelen Poco X2 olacak. Poco'nun resmi Twitter sayfasında cihazın önümüzdeki Şubat ayında duyurulacağı açıklandı.

    Poco X2'nin resmi duyuru tarihi belli oldu
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    Snapdragon 730G ile güçlendirilecek

    Poco X2 büyük ihtimalle geçen yılın sonunda Çin'de piyasaya sürülen Redmi K30 4G'nin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olacak. Akıllı telefon ekrana gömülü çift ön kamera ile gelmişti.

    Snapdragon 730G yonga setinden güç alacak cihaz 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile sunulacak. Kutudan ise Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzü ile çıkacağını belirtelim.



    https://twitter.com/IndiaPOCO/status/1220578361451266048 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    celik44 40 dk.
    ABD korkusundan mantar gibi bölünerek marka yavruluyor Çinliler
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    nnoovvaa 1 sa.
    F1 kullaniyorum 15 aydir ve tas gibi telefon, gayet memnunum. Zifiri karanlikta yuz tanima, hoparlor, pil suresi, SD845 vs. her sey guzel. Sadece dokunmatik tepkisi diger amiral gemilere gore bir tik lagli ve ekran amoled degil, bunun disinda son derece guzel.
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