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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco X3 NFC için Android 11 güncellemesi Avrupa'da başladı

    Fiyat-performans oranı sayesinde tüketicilerden büyük ilgi gören POCO X3 NFC'nin Avrupa versiyonu için Android 11 tabanlı MIUI 12 güncellemesi başladı.
    11 Mart 2021, 13:00 (3 sa.)
    1,2b
    42
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    Poco X3 NFC için Android 11 güncellemesi Avrupa'da başladı
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    Android 11'in kararlı sürümü geçen yıl Eylül ayında kullanıma sunulmuştu. O zamandan bu yana birçok şirket akıllı telefonlarını güncellemeye başladı. Uzmanlar, Android 11'in dağıtım hızı açısından diğer tüm sürümleri geride bıraktığını söylüyor.

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    Bildiğiniz üzere daha önce Poco X2 ve Poco F2 Pro modelleri yeni sürüme yükseltmişti. Çinli şirket şimdi de Poco X3 NFC'nin Avrupa versiyonu için Android 11 tabanlı MIUI 12 güncellemesini başlattı. V12.0.6.0.RJGEUXM numaralı ürün yazılımı 2.3 GB boyutunda.

    Poco X3 NFC için Android 11 güncellemesi Avrupa'da başladı
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    Sınırlı sayıda kullanıcıya dağıtılıyor

    Yayınlanan güncellemenin "kararlı beta" statüsüne sahip olduğunu belirtelim. Şimdilik beta test programına kayıtlı kullanıcılara dağıtılıyor. Şirket herhangi bir hata olmadığına ikna olduğunda aynı sürüm Avrupalı kullanıcıların geri kalanına ulaştırılacak.

    Güncelleme standart Android 11 yeniliklerine ek olarak Şubat 2021 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Fiyat-performans oranı sayesinde tüketicilerden büyük ilgi gören POCO X3 NFC'nin daha gelişmiş modelinin de çok yakında piyasaya sürülmesi planlanıyor.



    https://www.xda-developers.com/poco-x3-nfc-android-11-miui-12/
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    TheJudgé 15 saat önce

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    W wolf silver (wolf silver) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Siz Android 11 ile 12.0.6.0 gelecek demişsiniz. Benimki Android 10 ve MİUİ global 12.0.8.0 kararlı sürümündedir. Sanki bir sıkıntı var gibi.
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