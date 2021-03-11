Poco X3 NFC için Android 11 güncellemesi Avrupa'da başladı

Tam Boyutta Gör

Android 11'in kararlı sürümü geçen yıl Eylül ayında kullanıma sunulmuştu. O zamandan bu yana birçok şirket akıllı telefonlarını güncellemeye başladı. Uzmanlar, Android 11'in dağıtım hızı açısından diğer tüm sürümleri geride bıraktığını söylüyor.

İlginizi Çekebilir

Realme, altı akıllı telefonu için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 testini başlattı

Ayrıca Bkz. "Hasselblad kameralı OnePlus 9'un ultra geniş açılı kamera performansı paylaşıldı"

Bildiğiniz üzere daha önce Poco X2 ve Poco F2 Pro modelleri yeni sürüme yükseltmişti. Çinli şirket şimdi de Poco X3 NFC'nin Avrupa versiyonu için Android 11 tabanlı MIUI 12 güncellemesini başlattı. V12.0.6.0.RJGEUXM numaralı ürün yazılımı 2.3 GB boyutunda.

Tam Boyutta Gör

Sınırlı sayıda kullanıcıya dağıtılıyor

Yayınlanan güncellemenin "kararlı beta" statüsüne sahip olduğunu belirtelim. Şimdilik beta test programına kayıtlı kullanıcılara dağıtılıyor. Şirket herhangi bir hata olmadığına ikna olduğunda aynı sürüm Avrupalı kullanıcıların geri kalanına ulaştırılacak.

Güncelleme standart Android 11 yeniliklerine ek olarak Şubat 2021 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Fiyat-performans oranı sayesinde tüketicilerden büyük ilgi gören POCO X3 NFC'nin daha gelişmiş modelinin de çok yakında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

https://www.xda-developers.com/poco-x3-nfc-android-11-miui-12/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.