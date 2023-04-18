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    Pokémon Go tarzında bir Monster Hunter oyunu geliyor

    Pokémon Go geliştiricisi Niantic, canavarların avlandığı Monster Hunter oyununu duyurdu. Monster Hunter Now'ın Eylül ayında iOS ve Android'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Pokémon Go geliştiricisi Monster Hunter oyunu yapıyor Tam Boyutta Gör
    Pokémon Go ile tanınan Niantic ve Capcom, Monster Hunter serisini gerçek dünyanın sokaklarına, parklarına ve mahallelerine taşıyacak olan yeni Monster Hunter oyunu Monster Hunter Now'ı duyurdu. Eylül ayında dünya çapında iOS ve Android platformlarına çıkacak olan oyunun kapalı beta testleri ise yakında başlayacak.

    Monster Hunter Now geliyor

    Pokémon Go geliştiricisi Monster Hunter oyunu yapıyor Tam Boyutta Gör
    Monster Hunter serisinin yapımcısı Ryozo Tsujimoto bir basın açıklamasında, "Monster Hunter Now, oyuncuları Palico'larıyla dışarı çıkmaya ve gerçek dünyada inanılmaz canavarlarla karşılaşmaya teşvik eden yeni ve benzeri görülmemiş bir Monster Hunter oyunudur" dedi. Niantic'in kurucusu ve CEO'su John Hanke ise şöyle ekledi, "Monster Hunter Now, destansı canavarlarla yüzleşmeyi ve arkadaşlarıyla onlarla savaşmayı hayal eden herkes için en üst düzey deneyim olacak."

    İşin ilginç yanı, oyunun Monster Hunter'ın bildiği aynı oyun döngüsünü kullanması olacak. Canavar avlamak, oyunculara daha iyi silahlar ve zırhlar yapmak için kullanılabilecek farklı malzemeler kazandıracak ve bu malzemeler de daha zorlu canavarları avlamak için kullanılabilecek. Ek olarak ana konsol oyununda olduğu gibi, Now'da da arkadaşlarınızla avlanabileceksiniz. Ancak mobil oyun aynı zamanda işleri biraz yoğunlaştırıyor; savaşlar en fazla 75 saniye sürecek. Niantic'in Pokémon Go sonrası yaptığı NBA All-World, Pikmin Bloom ve Harry Potter: Wizards Unite yapımlarının hiçbiri Pokémon kadar başarılı olmadı. Bu nedenle Niantic, geçtiğimiz yıl bazı projelerini iptal etme kararı almıştı.

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