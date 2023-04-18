Pokémon Go tarzında bir Monster Hunter oyunu geliyor

İşin ilginç yanı, oyunun Monster Hunter'ın bildiği aynı oyun döngüsünü kullanması olacak. Canavar avlamak, oyunculara daha iyi silahlar ve zırhlar yapmak için kullanılabilecek farklı malzemeler kazandıracak ve bu malzemeler de daha zorlu canavarları avlamak için kullanılabilecek. Ek olarak ana konsol oyununda olduğu gibi, Now'da da arkadaşlarınızla avlanabileceksiniz. Ancak mobil oyun aynı zamanda işleri biraz yoğunlaştırıyor; savaşlar en fazla 75 saniye sürecek. Niantic'in Pokémon Go sonrası yaptığı NBA All-World, Pikmin Bloom ve Harry Potter: Wizards Unite yapımlarının hiçbiri Pokémon kadar başarılı olmadı. Bu nedenle Niantic, geçtiğimiz yıl bazı projelerini iptal etme kararı almıştı.