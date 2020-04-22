Popüler anime serisi 'One-Punch Man' film oluyor

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Son yılların en popüler anime/manga serilerinden olan One-Punch Man'in yakında live-action filmi geliyor. Variety ve The Hollywood Reporter tarafından bugün paylaşılan habere göre, One-Punch Man filmi için Sony Pictures bünyesinde hazırlıklar başlamış durumda.

One-Punch Man uyarlamasının yazarları ve yapımcısı da şimdiden belli olmuş. Tom Hardy'li Venom'dan tanıdığımız Scott Rosenberg ve Jeff Pinkner, filmin senaryosunu kaleme alan isimler olacak. Ayrıca Spider-Man: Into the Spider-Verse, Venom ve Morbius'tan tanıdığımız Arad Productions'ın One-Punch Man filminin yapımcılığını üstleneceği belirtilmiş.

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Beklentiler düşük

One-Punch Man, anime/manga dünyasının belki de en absürt serilerinden birisi. Seriyi takip edenlerin hemen hepsi sanıyorum, One-Punch Man'in genel yapısı itibarıyla live-action bir uyarlama için pek de uygun olmadığı görüşüne katılacaktır. Sosyal medyaya baktığımızda da hayranların genel anlamıyla live-action film haberlerine olumsuz tepkiler verdiğini görüyoruz. Sony'nin orijinal materyali epey bir değiştireceği ve ortaya One-Punch Man'le pek de alakası olmayan bir ürün çıkacağı tahmin ediliyor.

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One-Punch Man mangasında/animesinde, karşılaştığı tüm canavarları sadece tek bir vuruşta yenebilen Saitama'nın hikayesini izliyoruz. Kel, işsiz ve tanınmayan bir süper kahraman olan Saitama, boy ölçüşebileceği kimse olmadığı için hayatını bıkkınlık ve depresyon içerisinde geçiriyor.

Saitama'nın bu ilginç hikayesi, 2015 yılında Madhouse stüdyosu tarafından animeye uyarlanmıştı. Animenin ilk sezonu kısa sürede müthiş bir popülarite kazanmaya başardı ve seri böylece dünya genelinde büyük bir fenomen haline geldi. Bakalım One-Punch Man'in film uyarlaması hayranların beğenisini kazanabilecek mi.

https://variety.com/2020/film/news/sony-film-manga-one-punch-man-venom-writers-1234585282/

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