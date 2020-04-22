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    Popüler anime serisi 'One-Punch Man' film oluyor

    Kel süper kahramanımız Saitama'nın absürt hikayesi yakında sinemaya uyarlanıyor. Sony Pictures, One-Punch Man filmi için hazırlıklara başladı.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Popüler anime serisi 'One-Punch Man' film oluyor
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    Son yılların en popüler anime/manga serilerinden olan One-Punch Man'in yakında live-action filmi geliyor. Variety ve The Hollywood Reporter tarafından bugün paylaşılan habere göre, One-Punch Man filmi için Sony Pictures bünyesinde hazırlıklar başlamış durumda.

    One-Punch Man uyarlamasının yazarları ve yapımcısı da şimdiden belli olmuş. Tom Hardy'li Venom'dan tanıdığımız Scott Rosenberg ve Jeff Pinkner, filmin senaryosunu kaleme alan isimler olacak. Ayrıca Spider-Man: Into the Spider-Verse, Venom ve Morbius'tan tanıdığımız Arad Productions'ın One-Punch Man filminin yapımcılığını üstleneceği belirtilmiş.

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    Beklentiler düşük

    One-Punch Man, anime/manga dünyasının belki de en absürt serilerinden birisi. Seriyi takip edenlerin hemen hepsi sanıyorum, One-Punch Man'in genel yapısı itibarıyla live-action bir uyarlama için pek de uygun olmadığı görüşüne katılacaktır. Sosyal medyaya baktığımızda da hayranların genel anlamıyla live-action film haberlerine olumsuz tepkiler verdiğini görüyoruz. Sony'nin orijinal materyali epey bir değiştireceği ve ortaya One-Punch Man'le pek de alakası olmayan bir ürün çıkacağı tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Netflix duyurdu: Tarihin en popüler manga serisi One Piece dizi oluyor"

    One-Punch Man mangasında/animesinde, karşılaştığı tüm canavarları sadece tek bir vuruşta yenebilen Saitama'nın hikayesini izliyoruz. Kel, işsiz ve tanınmayan bir süper kahraman olan Saitama, boy ölçüşebileceği kimse olmadığı için hayatını bıkkınlık ve depresyon içerisinde geçiriyor. 

    Saitama'nın bu ilginç hikayesi, 2015 yılında Madhouse stüdyosu tarafından animeye uyarlanmıştı. Animenin ilk sezonu kısa sürede müthiş bir popülarite kazanmaya başardı ve seri böylece dünya genelinde büyük bir fenomen haline geldi. Bakalım One-Punch Man'in film uyarlaması hayranların beğenisini kazanabilecek mi.



    https://variety.com/2020/film/news/sony-film-manga-one-punch-man-venom-writers-1234585282/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mion 59 dk.
    Ya netfilix yapsaydı...
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 3 sa.
    Sony japonlara ait, belki bir ihtimal efetkleri beklediğimiz gibi çıkarsa rezalet olmayabilir. Netflix'in death note'u gibi olacaksa şimdiden vazgeçsinler. Herkes kaldırabileceği yükün altına girsin.
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    damn2u (Sercan ) 3 sa.
    Çok zor yahu, Boros ile olan savaş sahnelerini nasıl yapacaklar? Adam dünyada bir tekme vurdu buna uydumuz olan ay'a postaladı.
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    kaptanos (Burak Mutioglu) 3 sa.
    Evvet bir kez daha işleri çok edecekler
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 3 sa.
    Harbiden bir live-action animedeki uçukluğu ve absürtlüğü yansıtamaz çok zor bu. Film için uygun olmayan bir seri.
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