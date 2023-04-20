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    Popüler ses değiştirme programı "Voicemod" Mac'lere geldi

    Yapay zeka destekli gerçek zamanlı ses değiştirme programı Voicemod, Mac bilgisayarlar için ücretsiz olarak indirilmeye açıldı. Voicemod özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    voicemod mac ses değiştirme programı Tam Boyutta Gör
    Kişilerin seslerini dönüştürmelerine ve gerçek zamanlı olarak ses efektleri eklemelerine olanak tanıyan popüler ses değiştirici Voicemod, macOS’e geldi.

    Yapay zeka destekli program, doğal ve gerçekçi insan sesleri, ses perdesi değiştirme, ses iyileştirme, çeşitli sesler (komik, eğlenceli, ürkütücü, müzikal…) dahil çok fazla özelliğe sahip. Programın sanal mikrofonu, Discord, Zoom, Roblox, Minecraft, Riot Games, Fortnite gibi farklı program ve oyunların yanı sıra Apple’ın yerleşik uygulamalarında gerçek zamanlı ses değiştirme sağlıyor.

    Voicemod’un başındaki isme göre Voicemod, Mac’ler için gerçek zamanlı ilk ses değiştirme ve soundboard yazılımı. Voicemod, oyuncular, yayıncılar, içerik üreticiler arasında da oldukça popüler ve 40 milyondan fazla kullanıcısı var. Mac için Voicemod, beta olarak ücretsiz indirilebiliyor.

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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