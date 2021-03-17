Popüler strateji oyunu Crusaders Kings 3'ü bu hafta ücretsiz oynayın

Tam Boyutta Gör

Popüler strateji oyunu Crusader Kings III bu hafta boyunca ücretsiz oynanabiliyor. Yapımcı firma Paradox Interactive, oyunun Viking temalı yeni DLC paketini kutlamak adına Crusader Kings III'ü bu hafta boyuncca ücretsiz yaptı. Bu sırada oyunu oynayıp beğenirseniz ayrıca %20 indirimden de faydalanabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Büyük Steam İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler

Eylül 2020'de piyasaya sürülen Crusaders Kings III şu anda Steam'in en sevilen strateji oyunlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Derin oyun mekanikleriyle türün hayranlarına benzersiz bir deneyim vadeden Crusader Kings III Steam'de 30 binin üzerinde incelemeden 'Çok Olumlu' yorum ortalamasına sahip. Metacritic puanı ise 91.

Ücretsiz hafta kampanyasında oyunun baz versiyonu 21 Mart Pazar TSİ 20.00'a kadar ücretsiz oynanabilecek. Ayrıca ücretsiz dönemdeki ilerlemeleriniz kaydedilecek, yani 1 Mart sonrasında oyunu satın alırsanız kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Crusader Kings III Steam sayfası

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.