Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Popüler strateji oyunu Crusaders Kings 3'ü bu hafta ücretsiz oynayın

    Geçtiğimiz yıl yayınlanan popüler strateji oyunu Crusader Kings III'ü bu hafta boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Oyunu satın almak isteyenler için %20'lik indirim de var.
    17 Mart 2021, 11:45 (9 sa.)
    1,2b
    7
    4
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Popüler strateji oyunu Crusaders Kings 3'ü bu hafta ücretsiz oynayın
    Tam Boyutta Gör

    Popüler strateji oyunu Crusader Kings III bu hafta boyunca ücretsiz oynanabiliyor. Yapımcı firma Paradox Interactive, oyunun Viking temalı yeni DLC paketini kutlamak adına Crusader Kings III'ü bu hafta boyuncca ücretsiz yaptı. Bu sırada oyunu oynayıp beğenirseniz ayrıca %20 indirimden de faydalanabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Büyük Steam İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler

    Eylül 2020'de piyasaya sürülen Crusaders Kings III şu anda Steam'in en sevilen strateji oyunlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Derin oyun mekanikleriyle türün hayranlarına benzersiz bir deneyim vadeden Crusader Kings III Steam'de 30 binin üzerinde incelemeden 'Çok Olumlu' yorum ortalamasına sahip. Metacritic puanı ise 91.

    Ücretsiz hafta kampanyasında oyunun baz versiyonu 21 Mart Pazar TSİ 20.00'a kadar ücretsiz oynanabilecek. Ayrıca ücretsiz dönemdeki ilerlemeleriniz kaydedilecek, yani 1 Mart sonrasında oyunu satın alırsanız kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

    Crusader Kings III Steam sayfası



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    6 Gb falan olmasi lazim 90 saat oynadim suan icin oyun bos hissetiriyor icerik olarak 2 yila oturur gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheMuyu (Murat Y.) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türü sevenler denesin çok güzel oyun. 300 saate kadar zevkle oynadım yeni dlc ve update leri bekliyorum.

    Ayrıca yerel fiyatlandırma ile uygun şuan royal edition fiyatı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu haberlere indirme boyutunu da yazarsanız çok makbule geçer
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mustafaaydemirr (deneme ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    Haberin en altına bak Steam sayfasına yonlendirme var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. PS Store'da 'Mega İndirimler' başladı: İşte dikkat çekenler 3 sa. Xbox, oyunların indirme hızını arttıran bir güncelleme hazırlıyor: Yakında yayınlanacak 4 sa. Yeni Samsung Galaxy A serisine ilk bakış - Orta segmentte kartlar yeniden dağıtılıyor! (Galaxy A32,A52,A72) 4 sa. Logitech Combo Touch & Crayon - İnceleme 4 sa. realme GT modeli AnTuTu’da engellendi 4 sa. Zack Snyder's Justice League erkenden sızdı: Torrent sitelerine düştü 4 sa. Micron; 3D XPoint bellek çalışmalarını sonlandırdı, fabrikaları satıyor 5 sa. Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti 5 sa. Google'ın "hafif" arama uygulaması 500 milyon indirme barajını aştı 5 sa. Netflix'in en pahalı filmi konumundaki, kadrosuyla dikkat çeken The Gray Man'in çekimleri başladı 6 sa. Wikipedia'da büyük teknoloji şirketleri için ücretli hizmet devri başlıyor 6 sa. Yeni nesil teknolojiyle donatılmış LG kurutma makinesi incelemesi! 6 sa. Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi 6 sa. Stranger Things'in 4. sezonundan yeni görseller paylaşıldı 7 sa. 2021 BMW i4 tanıtıldı: 590 km sürüş menzili ve daha fazlası 7 sa. Turkcell'in beş farklı 5G projesine Avrupa Birliği'nden destek 8 sa. Apple'ın sahte ürünlerle mücadele için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı 8 sa. EPDK'dan akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı 8 sa. Ubisoft Mağazası'nda %85'e varan indirimler başladı 9 sa. Google Play kesintisi belirli şartlarda yarıya düşecek 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN Popüler strateji oyunu Crusaders Kings 3'ü bu hafta ücretsiz oynayın Sonraki Oppo Reno 5 F tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 10 sa. Nazileri yenmek için illüzyon kullanan gerçek bir sihirbazın hikayesini anlatan filmin başrolü Benedict Cumberbatch oldu 10 sa. Mars roketi Starship bu yaz ilk kez uzaya çıkacak 11 sa. Assassin's Creed yapımcısı, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 19 sa. Dungeon of the Endless: Apogee, mobil cihazlar için yayınlandı 20 sa. Avatar ve Endgame arasındaki gişe farkı hızla açılıyor 20 sa. Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor 21 sa. Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: %80'e varan fırsatlar 21 sa. Huawei'nin Harmony işletim sistemini hangi modellere getireceği sızdı 21 sa. Mobil oyun Tomb Raider Reloaded, bazı bölgelerde erişime açıldı 22 sa. realme C25 haftaya tanıtılıyor 22 sa. Karbon fiberli dizüstü bilgisayar | Acer Book RS'i kullandık 22 sa. Macera oyunu The Cube Escape Collection, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 23 sa. Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir 23 sa. Turkcell Dergilik uygulamasına Podcast özelliği geldi 23 sa. Warner Bros, DC karakterleri Batgirl ve Zatanna için projelerinin olduğunu onayladı 1 gün Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini yasaklıyor 1 gün iQOO Neo5 tanıtıldı: Snapdragon 870, 12GB RAM ve oyun optimizasyonları 1 gün Amazfit markası geçen yıl 45 milyon adet sattı 1 gün Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız