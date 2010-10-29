Porsche büyük adımlar atıyor, Cayenne S Hybrid Kasım'da satışa çıkıyor

Porsche, dünyanın en önemli spor otomobil üreticisi markalarından biri.Daha önce Cayenne modeline dizel motor koymasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken ancak dizel Cayennelerin yüksek satış başarısına ulaşmasıyla rahatlayan Porsche'nin hybrid çalışmaları hakkında daha önce sizleri bilgilendirmiştik. Porsche bir adım daha atarak Cayenne S Hybrid için bekleyen müşterilerini sevindirdi ve hybrid SUV modelini gelecek ay satışa çıkarma kararı aldı.

2007'den beri piyasaya çıkacağı belli olan Cayenne S Hybrid, Porsche'nin ilk seri üretim hybrid modeli olmasından dolayı marka için çok önemli bir konumda. Fiyat konusunda hybrid olmayan Cayenne modellerine göre önemli bir dezavantajı olmayan Cayenne S Hybrid, özellikle üzerindeki yüksek teknolojiye sahip olmak veya farklı olmak isteyen müşterilerin ilgisini çekecektir. 3.6 litrelik benzinli motora sahip baz modelin Amerika fiyatı 46.700 dolar iken Cayenne S 63.700 dolardan alıcı buluyordu. Standart Cayenne S'e göre bazı eksiklikleri olsa da Cayenne S Hybrid için 67.700 dolar fiyat biçilmiş.

Peki Cayenne Hybrid için ekstra 4.000 dolara değer mi? Farklı olmak, özellikle şehir içi sürüşlerinde emisyonu ve yakıt tüketimini azaltmak istiyorsanız kesinlikle değer. 60 kilometre/saat hıza sadece elektrik motoruyla çıkabilen SUV'nin motorlarının toplam beygir gücü 380 beygir ve inanılmaz bir şekilde 1000 devir/dakikadan itibaren 580 newtonmetre tork üretebiliyor! Otomobilin elektrik motoru sabit hız veya otoban sürüşlerinde de devreye girebiliyor. Bu da otoyol sürüşlerindeki yakıt tüketimini 9.4 litre/100 kilometre, şehir içi tüketimini ise 11.2 litre/100 kilometre değerine çekebilmiş. 288 volt gerilime sahip NiMH bataryalara sahip otomobilin, hybrid olmayan versiyonun şehir içi tüketimi ise 16.8 litre/100 kilometre idi. Bu değere bakılınca nasıl bir gelişim kaydedildiği daha iyi anlaşılıyor.

Cayenne S Hybrid'in ülkemizde satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.