Porsche Design tasarımlı iki yeni AOC monitör duyuruldu

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Porsche Design tasarım markasını daha çok Huawei amiral gemilerinden tanıyoruz ancak teknoloji dünyasında iş birliği yapan pek çok firma mevcut. Bunlardan birisi de AOC markası. Firma iki yeni Porsche Design monitör tanıttı.

AOC Q27T1 özellikleri ve fiyatı

AOC Q27T1 monitör modeli 27 inçlik IPS ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran NTSC renk uzayının yüzde 90’ını, RGB uzayının ise yüzde 107’sini kapsıyor. HDR serfitikası nedeniyle parlaklık ise 350 nit seviyesinde.

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Porsche Design genelde sade ve minimalist dokunuşları seviyor. Bu bakımdan monitörün metal standı asimetrik ve az yer kaplayacak şekilde tasarlanmış. Ekran çerçeveleri de ince ve kompakt bir kasa tasarımı mevcut. 2 adet HDMI ve 1 adet DP portu olan AOC Q27T1 modeli 279 Pound fiyat etiketine sahip.

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AOC U32U1 özellikleri

AOC U32U1 monitör modeli ise üst seviyeye doğru yerleşiyor. 32 inçlik IPS panelde 4K çözünürlük sunulurken 10-bit renk desteği ve DCI-P3 renk uzayının yüzde 90’ı sayesinde en canlı görüntü kalitesi elde ediliyor.

VESA DisplayHDR 600 ve HDR10 desteği sunan monitör HDMI 2.0, HDMI 1.4, DP 1.2, 65W enerji çıkışlı USB Tip-C gibi genişleme seçeneklerine sahip. RedDot 2019 tasarım ödülü alan modelin standı 3 ayaklı ve oldukça ince tüplere sahip metal ayaktan oluşuyor. Destek panelinde ise genişleme portları yer alıyor. AOC U32U1 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/260854/aoc-announces-new-u32u1-q27t1-monitors-in-partnership-with-porsche