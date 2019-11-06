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    Porsche Design tasarımlı iki yeni AOC monitör duyuruldu

    AOC’nin Q27T1 ve U32U1 model numaralı yeni profesyonel monitörleri Porsche Design ya da yeni adıyla Studio F.A. Porsche ekibinin ödüllü tasarımlarını barındırıyor.
    2 hf.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Porsche Design tasarımlı iki yeni AOC monitör duyuruldu
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    Porsche Design tasarım markasını daha çok Huawei amiral gemilerinden tanıyoruz ancak teknoloji dünyasında iş birliği yapan pek çok firma mevcut. Bunlardan birisi de AOC markası. Firma iki yeni Porsche Design monitör tanıttı.

    AOC Q27T1 özellikleri ve fiyatı

    AOC Q27T1 monitör modeli 27 inçlik IPS ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran NTSC renk uzayının yüzde 90’ını, RGB uzayının ise yüzde 107’sini kapsıyor. HDR serfitikası nedeniyle parlaklık ise 350 nit seviyesinde.

    Ayrıca Bkz. "Oppo’dan katlanabilir telefonlara Asus PadFone tarzı yaklaşım"

    Porsche Design genelde sade ve minimalist dokunuşları seviyor. Bu bakımdan monitörün metal standı asimetrik ve az yer kaplayacak şekilde tasarlanmış. Ekran çerçeveleri de ince ve kompakt bir kasa tasarımı mevcut. 2 adet HDMI ve 1 adet DP portu olan AOC Q27T1 modeli 279 Pound fiyat etiketine sahip.

    Porsche Design tasarımlı iki yeni AOC monitör duyuruldu
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    AOC U32U1 özellikleri

    AOC U32U1 monitör modeli ise üst seviyeye doğru yerleşiyor. 32 inçlik IPS panelde 4K çözünürlük sunulurken 10-bit renk desteği ve DCI-P3 renk uzayının yüzde 90’ı sayesinde en canlı görüntü kalitesi elde ediliyor.

    VESA DisplayHDR 600 ve HDR10 desteği sunan monitör HDMI 2.0, HDMI 1.4, DP 1.2, 65W enerji çıkışlı USB Tip-C gibi genişleme seçeneklerine sahip. RedDot 2019 tasarım ödülü alan modelin standı 3 ayaklı ve oldukça ince tüplere sahip metal ayaktan oluşuyor. Destek panelinde ise genişleme portları yer alıyor. AOC U32U1 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/260854/aoc-announces-new-u32u1-q27t1-monitors-in-partnership-with-porsche Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 2 hf.
    100$'lık monitor 200$ o zaman?
    1 Yanıt Yanıtla
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    W.Amadeus 2 hf. sniper23
    Porsche yazacak monitörde ama değmez mi diyorsun.
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    a_y_k_u_t 2 hf.
    Şu 1. porsche tasarımı güzel ama bundan önceki modelleri ayak tasarımından dolayı sağa doğru çok hafiften yatıyordu. Takıntılı insanlar için büyük problem.
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