Porsche motorundan ilham alınarak espresso makinesi üretildi

Tam Boyutta Gör

Otomobil dünyasının dev firmalarından olan Porsche firmasını hemen hemen hepimiz çok iyi biliyoruz. Porsche 993 modelinde kullanılan motor dizaynından etkilenen SuperVeloce adlı firma yetkilileri tamamıyla el işçiliğiyle üretilen espresso makinesi tasarladı.

Porsche'nin 993 adlı serisinden ilham alnıarak tasarlanan makinenin ''limited edition'' adı altında sadece 993 adet üretileceği belirtiliyor. Çelik, titanyum ve alüminyum parçalar içeren makinenin ağırlığı ise tam olarak 22 kilo.

İlginizi Çekebilir

Araştırmalara göre kahve tüketimi obezite riskini azaltabiliyor

SuperVeloce

Tam Boyutta Gör

11.000 Dolar satış fiyatıyla piyasaya sürülmesi planlanan espresso makinesi, koleksiyonerlere hitap edecek gibi görünmekle birlikte makineyle ilgili teknik detaylar henüz belli değil.

Ayrıca Bkz. "Amerikan toplumundaki her 5 çocuktan 1'i obezite ile karşı karşıya"

Espresso makinesinin üzerinde yer alan soğutma fanı ve silindirler oldukça güzel bir görüntü sağlamakla birlikte makinenin nasıl bir performans göstereceği akıllarda soru işaretlerine sebep oluyor.

Makineyle ilgili görsellere galeriden erişebilirsiniz.

https://www.superveloce.co/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.