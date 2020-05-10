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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Porsche motorundan ilham alınarak espresso makinesi üretildi

    Porsche 993 modelinde kullanılan motor dizaynından etkilenen SuperVeloce adlı firma yetkilileri tamamıyla el işçiliğiyle üretilen espresso makinesi tasarladı. Makinenin satış fiyatı ise 11.000 Dolar.
    5 gün
    2,9b
    1
    10
    Otomobil Teknolojileri
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Porsche motorundan ilham alınarak espresso makinesi üretildi
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    Otomobil dünyasının dev firmalarından olan Porsche firmasını hemen hemen hepimiz çok iyi biliyoruz. Porsche 993 modelinde kullanılan motor dizaynından etkilenen SuperVeloce adlı firma yetkilileri tamamıyla el işçiliğiyle üretilen espresso makinesi tasarladı.

    Porsche'nin 993 adlı serisinden ilham alnıarak tasarlanan makinenin ''limited edition'' adı altında sadece 993 adet üretileceği belirtiliyor. Çelik, titanyum ve alüminyum parçalar içeren makinenin ağırlığı ise tam olarak 22 kilo.

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    SuperVeloce

    Porsche motorundan ilham alınarak espresso makinesi üretildi
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    11.000 Dolar satış fiyatıyla piyasaya sürülmesi planlanan espresso makinesi, koleksiyonerlere hitap edecek gibi görünmekle birlikte makineyle ilgili teknik detaylar henüz belli değil.

    Ayrıca Bkz. "Amerikan toplumundaki her 5 çocuktan 1'i obezite ile karşı karşıya"

    Espresso makinesinin üzerinde yer alan soğutma fanı ve silindirler oldukça güzel bir görüntü sağlamakla birlikte makinenin nasıl bir performans göstereceği akıllarda soru işaretlerine sebep oluyor.

    Makineyle ilgili görsellere galeriden erişebilirsiniz.



    https://www.superveloce.co/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün en beğenilen
    11.000$ hımm. 2015 1.3 Egea mı yoksa Porshe motorumsu espresso makinesi mi? Kararsız kaldım bak şimdi. Porshe'un kendisine sahip olanlar muhtemelen alabilir.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    msatic 4 gün
    İkonik bir ürün, zaten sınırlı sayıda üretilecek olmasından belli. Meraklısı alacaktır, o yüzden goy goy yapmanın bir anlamı yok. Herkese hitap etmiyor, üstünüze alınmayın :)
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    osmanbulut95 4 gün
    fiyatı da pek makulmuş ama
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    tonodias 5 gün yeni yorumcu
    Motorun ısınmasına çare bulmadılarsa kahve ılık olur.
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    infom@n (Uğur Doğan) 5 gün
    Bende Altay Tankının motorundan yapacağım.
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    TheJudgé 5 gün
    ucuz bi ekspresso makinesi alıp kalan parayada şahin alıp üzerine porsche logosu yapıştırırım
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    dr_divx 5 gün
    o kadar modellemeye özen gösterdiniz! sadece kahve mi yapacak
    bari kahve işi bitince 2 marşına basalım
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün en beğenilen
    11.000$ hımm. 2015 1.3 Egea mı yoksa Porshe motorumsu espresso makinesi mi? Kararsız kaldım bak şimdi. Porshe'un kendisine sahip olanlar muhtemelen alabilir.
    Yanıtla +8
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2928 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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