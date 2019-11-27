Porsche'nin yeni Star Wars filmi için tasarladığı uzay gemisi ortaya çıktı

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Porsche, yeni Star Wars filminin tanıtımı için tasarladığı uzay gemisinin eskizlerini yayınladı. Model, "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi” filminin 18 Aralık tarihinde yapılacak galasında gösterilecek.

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Uzay gemisi serinin en popüler karakterlerinden biri olan droid BB-8 ile aynı renkleri paylaşıyor. Gri tonların ağırlıkta olduğu aracın üzerinde beyaz-turuncu detaylar var.

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Ekim sonunda açıklanmıştı

Mühendisler yolcu kabinini uzay gemisinin ön tarafına yerleştirmeyi uygun görmüşler. Arka kısımda ise motor bölümü yer alıyor.

Porsche'nin Baş Tasarımcısı Michael Mauer'e göre Lucasfilm ve Porsche tarafından oluşturulan her iki dünya, ilk bakışta dikkat çekmese de benzer tasarım felsefesini paylaşıyor.

Alman otomobil üreticisinin yeni Star Wars filmini desteklemek için bir uzay gemisi tasarlayacağı Ekim ayının sonunda açıklanmıştı.

https://www.topgear.com.ph/features/feature-articles/porsche-starship-new-sketches-tguk-a2603-20191127