Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Porsche'nin yeni Star Wars filmi için tasarladığı uzay gemisi ortaya çıktı

    Alman otomobil devi Porsche, yeni Star Wars filmi için tasarladığı uzay gemisinin eskizlerini yayınladı. Model, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminin galasında gösterilecek.
    6 sa.
    1b
    5
    1
    Sinema ve Dizi
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Porsche'nin yeni Star Wars filmi için tasarladığı uzay gemisi ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Porsche, yeni Star Wars filminin tanıtımı için tasarladığı uzay gemisinin eskizlerini yayınladı. Model, "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi” filminin 18 Aralık tarihinde yapılacak galasında gösterilecek.

    Ayrıca Bkz. "BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme"

    Uzay gemisi serinin en popüler karakterlerinden biri olan droid BB-8 ile aynı renkleri paylaşıyor. Gri tonların ağırlıkta olduğu aracın üzerinde beyaz-turuncu detaylar var.

    Porsche'nin yeni Star Wars filmi için tasarladığı uzay gemisi ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ekim sonunda açıklanmıştı

    Mühendisler yolcu kabinini uzay gemisinin ön tarafına yerleştirmeyi uygun görmüşler. Arka kısımda ise motor bölümü yer alıyor.

    Porsche'nin Baş Tasarımcısı Michael Mauer'e göre Lucasfilm ve Porsche tarafından oluşturulan her iki dünya, ilk bakışta dikkat çekmese de benzer tasarım felsefesini paylaşıyor.

    Alman otomobil üreticisinin yeni Star Wars filmini desteklemek için bir uzay gemisi tasarlayacağı Ekim ayının sonunda açıklanmıştı.



    https://www.topgear.com.ph/features/feature-articles/porsche-starship-new-sketches-tguk-a2603-20191127 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 2 sa.
    en eski ve koklu star wars hayranlarindan biri olarak yeni filme sinemada gideyim mi, gitmeyim mi, gercekten kararsizim. sanatsal uretkenligin, sinemanin oyle bir dibe vurdugu doneme denk geldik ki en yaratici eserler marvel super kahraman filmleri. isin aci yani o super kahramanlar bile 60larin, 70lerin eserleri.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. iPhone 12 modellerinin ekranı nasıl olacak? İşte ekran boyutları ve kullanılacak yeni ekran teknolojisi 1 sa. Merkezinde üç süper kütleli kara delik bulunan bir galaksi birleşmesi keşfedildi 1 sa. Facebook, sanal gerçeklik şirketi Beat Games'i satın aldı 2 sa. Siber suçlular, YouTube üzerinden kripto malware yayıyor 2 sa. Braun, yeni Series 8 ve güncellenen Series 9 modellerini tanıttı 3 sa. Motorola, Razr 2 olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor 3 sa. Rivian platformunda bir Lincoln SUV yolda 4 sa. Redmi K30/Mi 10T özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 4 sa. İnceleme puanlarına göre 2019'un en iyi 15 oyunu 4 sa. 108MP kameralı Xiaomi Mi Note 10'u kullandık | ilk izlenimler 5 sa. Yıldızlararası uzaydan gelen cisim 2I/Borisov'un muhteşem fotoğrafı 5 sa. İhalelerde elektronik eksiltme yöntemiyle 217 milyon TL tasarruf 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Porsche'nin yeni Star Wars filmi için tasarladığı uzay gemisi ortaya çıktı Sonraki PS Plus Aralık 2019 oyunları açıklandı 7 sa. iPhone 11 ve 11 Pro Şarjlı Kılıf röntgeni, kamera tuşunun gizemini çözdü 7 sa. Samsung ultrasonik parmak izi tarayıcısından vazgeçiyor 8 sa. Bilgisayar Donanımı ve Ekipman Almak İsteyenler için Son fırsat 8 sa. Katlanabilir Galaxy Tab Fold da sırada 8 sa. Upbit borsasından 50 milyon dolarlık ETH çalındı 9 sa. LEGO popüler topluluk platformu BrickLink’i satın aldı 9 sa. EMUI 10 kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı 10 sa. BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme 10 sa. Asus uzun zaman sonra ilk RGB olmayan ROG Strix ürününü duyurdu 11 sa. Star Wars temalı elektrikli pişirici satışa sunuldu 11 sa. Apple, Hint üretimi iPhone ihracatına başladı 12 sa. Tohumların tuz oranı yüksek topraklarda dahi gelişmesini sağlayan ipek kılıf geliştirildi 12 sa. Udemy’de Efsane Cuma indirimleri başladı: 83+ saatlik programcılık kursu yalnızca 24,99 TL 12 sa. NASA'nın Orion kapsülünü taşıyan uçak, 'enteresan tasarımıyla' dikkat çekiyor 13 sa. 4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL 13 sa. Vivo Z5i tanıtıldı: 8GB RAM, Snapdragon 675 işlemci ve 5.000 mAh pil 14 sa. Twitter kullanılmayan hesapları kapatmaya başlıyor 14 sa. Xiaomi çocuklara özel ürettiği akıllı saatini tanıttı 15 sa. 2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak finalistler belli oldu [Anket] Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    NASA astronotu uzaya çöp bırakırken görüntülendi
    DonanımHaber
    İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı
    DonanımHaber
    Nvidia’dan AMD’ye büyük destek
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bir şişe biranın aslında olması gereken fiyatı 10 - 16 TL değil !
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim