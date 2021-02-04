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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Porsche Taycan şasisini geliştiren mühendis Apple’a transfer oldu

    Porsche firmasında Şase Geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Dr. Manfred Harrer sürpriz bir şekilde Apple’a transfer oldu. Muhtemelen yine şasi gelişiminden sorumlu olacak.
    04 Şubat 2021, 19:00 (Güncellendi, 09 Şubat, 00:34)
    2,8b
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    Otomobil Teknolojileri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Porsche Taycan şasisini geliştiren mühendis Apple’a transfer oldu
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    Bir süredir iddia olarak devam eden Apple’ın elektrikli araç projesi son günlerde ete kemiğe bürünmeye başladı. Kia ile yapılacak milyar dolarlık anlaşmanın sızmasının ardından ilginç bir transfer de yaşandı.

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    Porsche’dan Apple’a

    Gelen bilgilere göre Porsche bünyesinde ilk eletrikli araç Taycan’ın şasi tasarımını yapan Şasi Gelişimi bölümünden sorumlu Başkan yardımcısı Dr. Manfred Harrer sürpriz bir şekilde Apple’a transfer oldu.

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    Kariyerine Audi bünyesinde başlayan Harrer sonrasında BMW’ye transfer olmuştu. Porsche döneminde ise Şasi Gelişiminden sorumlu Başkan yardımcısı görevine getirilmişti. Asıl tecrübesi içten yanmalı motorlar olsa da elektrikli araç konusunda da oldukça fazla bilgi sahibi. Harrer’in modern direksiyon sistemleri ile ilgili bir kitabı da bulunuyor.

    Apple elektrikli araç konusunda artık sona yaklaşmış durumda. Kia ile 3.6 milyar dolar civarında bir anlaşma iddiası gündeme gelirken Apple’ın 2024 yılında 100 bin araç üretim hedefinin olduğu belirtiliyor.



    https://www.gsmarena.com/porsches_head_of_chassis_development_jumps_ship_to_work_on_the_apple_car-news-47564.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şase değil şasi, kesin bilgi.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple kendi ülkesinde otomobil üretemiyor bunu anlamış olduk.
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    wehrmacht (- -) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Teslanın yamuğu şasiydi
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    xcaka28 (semih küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şaşı olsa duramazsın
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şase değil şasi, kesin bilgi.
    Yanıtla +5
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    merak ediyorum bu tip yetişmiş eleman transferi ne kadar a mal oluyor. cahilliğime verin


    BİRİ AYDINLATABİLİR Mİ
    1 Yanıt Yanıtla
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    [ [__Zahid__] (Zahid ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    futbolcu transferi kadardır muhtemelen.
    salladım tamamen.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    F FurkanEmir411 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şasidir o şasi
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şase mi “şasi” mi?
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    basartenk (basar tenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    Söylüyorum: Şaşe :)
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