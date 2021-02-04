Porsche Taycan şasisini geliştiren mühendis Apple’a transfer oldu

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Bir süredir iddia olarak devam eden Apple’ın elektrikli araç projesi son günlerde ete kemiğe bürünmeye başladı. Kia ile yapılacak milyar dolarlık anlaşmanın sızmasının ardından ilginç bir transfer de yaşandı.

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Porsche’dan Apple’a

Gelen bilgilere göre Porsche bünyesinde ilk eletrikli araç Taycan’ın şasi tasarımını yapan Şasi Gelişimi bölümünden sorumlu Başkan yardımcısı Dr. Manfred Harrer sürpriz bir şekilde Apple’a transfer oldu.

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Kariyerine Audi bünyesinde başlayan Harrer sonrasında BMW’ye transfer olmuştu. Porsche döneminde ise Şasi Gelişiminden sorumlu Başkan yardımcısı görevine getirilmişti. Asıl tecrübesi içten yanmalı motorlar olsa da elektrikli araç konusunda da oldukça fazla bilgi sahibi. Harrer’in modern direksiyon sistemleri ile ilgili bir kitabı da bulunuyor.

Apple elektrikli araç konusunda artık sona yaklaşmış durumda. Kia ile 3.6 milyar dolar civarında bir anlaşma iddiası gündeme gelirken Apple’ın 2024 yılında 100 bin araç üretim hedefinin olduğu belirtiliyor.

https://www.gsmarena.com/porsches_head_of_chassis_development_jumps_ship_to_work_on_the_apple_car-news-47564.php

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