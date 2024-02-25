Tam Boyutta Gör 2020 yılına kadar bütün dünyada popülerlik kazanan Huawei, Apple ve Samsung’a karşı güçlü bir rakip olmayı başarmıştı. Ancak ABD ve Avrupa ülkelerinin uyguladığı ambargolar, şirketi batı dünyasında başarısızlığa itmişti. Tüm bunlara rağmen özellikle Çin pazarında oldukça güçlü olmaya devam eden Huawei, yatırımlarına ve ortaklıklarına devam etti.

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Huawei ve Porsche ortaklığı sona erdi

2016 yılında Huawei ve Porsche Design iş birliği yaparak özel tasarımlı akıllı telefonlar ve akıllı saatler üretmeye başlamıştı. Dikkat çeken bu ortaklık, geçtiğimiz aylarda HONOR firmasının Porsche tasarımlı Magic V2 RSR’i tanıtması ile tartışa konusu olmuştu. Huawei ve Porsche, bu zamana kadar ortaklıklarının sonlanması hakkında konuşmaktan kaçınmıştı ancak Porsche Design, Android Authority’e durum hakkında bir açıklama yaptı.

Tam Boyutta Gör Porsche Design, “Huawei ile Porsche Design'ın akıllı telefon sektöründe Mate serisiyle, akıllı saat sektöründe ise GT Serisiyle 2016 yılında başlayan başarılı ortaklığının 30 Haziran 2023 tarihinde sona erdiğini doğrulayabiliriz” dedi ve Huawei ile olan iş birliğinin bittiğini doğruladı. Ancak görünüşe göre Porsche Design, akıllı telefon tasarımları ile uğraşmaya devam edecek. Firmanın HONOR markası ile yaptığı ortaklık muhtemelen birkaç süre daha devam edecektir. Bakalım Huawei, üst seviye müşterileri için yeni bir tasarım partneri bulabilecek mi?

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