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    Anlık Bildirim

    Huawei ve Porsche ortaklığı sona erdi

    Bir zamanların en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor. ABD ambargosundan sonra popülerliği azalan firma büyük bir ortaklığını kaybetti.
    Huawei Mate 30 - Porsche Tam Boyutta Gör
    2020 yılına kadar bütün dünyada popülerlik kazanan Huawei, Apple ve Samsung’a karşı güçlü bir rakip olmayı başarmıştı. Ancak ABD ve Avrupa ülkelerinin uyguladığı ambargolar, şirketi batı dünyasında başarısızlığa itmişti. Tüm bunlara rağmen özellikle Çin pazarında oldukça güçlü olmaya devam eden Huawei, yatırımlarına ve ortaklıklarına devam etti.

    Huawei ve Porsche ortaklığı sona erdi

    2016 yılında Huawei ve Porsche Design iş birliği yaparak özel tasarımlı akıllı telefonlar ve akıllı saatler üretmeye başlamıştı. Dikkat çeken bu ortaklık, geçtiğimiz aylarda HONOR firmasının Porsche tasarımlı Magic V2 RSR’i tanıtması ile tartışa konusu olmuştu. Huawei ve Porsche, bu zamana kadar ortaklıklarının sonlanması hakkında konuşmaktan kaçınmıştı ancak Porsche Design, Android Authority’e durum hakkında bir açıklama yaptı.

    HONOR Magic V2 RSR - Porsche Design Tam Boyutta Gör
    Porsche Design, “Huawei ile Porsche Design'ın akıllı telefon sektöründe Mate serisiyle, akıllı saat sektöründe ise GT Serisiyle 2016 yılında başlayan başarılı ortaklığının 30 Haziran 2023 tarihinde sona erdiğini doğrulayabiliriz” dedi ve Huawei ile olan iş birliğinin bittiğini doğruladı. Ancak görünüşe göre Porsche Design, akıllı telefon tasarımları ile uğraşmaya devam edecek. Firmanın HONOR markası ile yaptığı ortaklık muhtemelen birkaç süre daha devam edecektir. Bakalım Huawei, üst seviye müşterileri için yeni bir tasarım partneri bulabilecek mi?
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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