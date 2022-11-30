Portal RTX için çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı

Geçtiğimiz aylarda RTX 40 serisi ekran kartlarını ve yeni teknolojilerini duyuran Nvidia, etkinlik kapsamında yeniden tasarlanan Portal RTX'i göstermişti. Bugün teknoloji devi, sevilen ikonik yapımın çıkış tarihini açıkladı.
Portal RTX 8 Aralık'ta geliyor
NVIDIA Lightspeed Studios tarafından hazırlanan RTX destekli Portal, 2007 yılında piyasaya sürülen yapıma yüksek çözünürlüklü dokular ve modellerle birlikte ray-tracing (ışın izleme) desteği kazandıracak. Paylaşılan açıklamada Nvidia, tüm Portal sahipleri için ücretsiz DLC olarak paylaşılacak yeni sürümün 8 Aralık tarihinde çıkış yapacağını duyurdu.
Belirtilen sistem gereksinimlerine göre Portal RTX'i 4K Ultra ayarlarda çalıştırmak için RTX 4080 öneriliyor. Önerilen ve minimum sistem gereksinimleri arasında ise sırasıyla RTX 3080 ve RTX 3060 yer alıyor.
Portal RTX Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060
- Depolama : 25 GB kullanılabilir alan
PORTAL RTX önerilen sistem gereksinimi
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080
- Depolama : 25 GB SSD kullanılabilir alan
PORTAL RTX Ultra sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi : Windows 11 64 bit
- İşlemci : Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 9 5900
- Bellek : 32 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4080
- Depolama : 25 GB SSD kullanılabilir alan
Ayrıca 6 Aralık tarihinde Nvidia, Twitch, YouTube ve Steam platformlarında Portal RTX'in perde arkası görünümüne ve yapımına odaklanan bir canlı yayına ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek etkinlikte Portal kodları ve hediyelerinin yanı sıra kullanıcılara RTX 4090 ve RTX 4080 ekran kartları kazanma fırsatı sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam