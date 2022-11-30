Portal RTX için çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı

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Geçtiğimiz aylarda RTX 40 serisi ekran kartlarını ve yeni teknolojilerini duyuran Nvidia, etkinlik kapsamında yeniden tasarlanan Portal RTX'i göstermişti. Bugün teknoloji devi, sevilen ikonik yapımın çıkış tarihini açıkladı.

Portal RTX 8 Aralık'ta geliyor

NVIDIA Lightspeed Studios tarafından hazırlanan RTX destekli Portal, 2007 yılında piyasaya sürülen yapıma yüksek çözünürlüklü dokular ve modellerle birlikte ray-tracing (ışın izleme) desteği kazandıracak. Paylaşılan açıklamada Nvidia, tüm Portal sahipleri için ücretsiz DLC olarak paylaşılacak yeni sürümün 8 Aralık tarihinde çıkış yapacağını duyurdu.

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Belirtilen sistem gereksinimlerine göre Portal RTX'i 4K Ultra ayarlarda çalıştırmak için RTX 4080 öneriliyor. Önerilen ve minimum sistem gereksinimleri arasında ise sırasıyla RTX 3080 ve RTX 3060 yer alıyor.

Portal RTX Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060

: NVIDIA GeForce RTX 3060 Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

PORTAL RTX önerilen sistem gereksinimi

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3080 Depolama : 25 GB SSD kullanılabilir alan

PORTAL RTX Ultra sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 11 64 bit

: Windows 11 64 bit İşlemci : Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 9 5900

: Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 9 5900 Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4080

: NVIDIA GeForce RTX 4080 Depolama : 25 GB SSD kullanılabilir alan

Ayrıca 6 Aralık tarihinde Nvidia, Twitch, YouTube ve Steam platformlarında Portal RTX'in perde arkası görünümüne ve yapımına odaklanan bir canlı yayına ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek etkinlikte Portal kodları ve hediyelerinin yanı sıra kullanıcılara RTX 4090 ve RTX 4080 ekran kartları kazanma fırsatı sunulacak.

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Portal RTX için çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı