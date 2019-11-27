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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Aralık 2019 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Aralık 2019 oyunları belli oldu. Oyunlar 3 Aralık itibarıyla indirilebilir olacak.
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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    4
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine Aralık ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 kullanıcılarını yine iki farklı oyun bekliyor.

    Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross - The Video Game Aralık ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Son yılların en iyi FPS oyunlarından birisi olarak gösterilen Titanfall 2'yi hala oynamamış olanlar için gayet iyi bir ay olmuş diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "PS Store'da Black Friday indirimleri başladı: RDR 2, Metro Exodus, Resident Evil 2..."

    Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross 3 Aralık itibarıyla indirilebilir olacak. Kasım ayında Nioh ve Goat Simulator verilmişti. 3 Aralık'a kadar bu oyunları indirebilirsiniz.

    PlayStation 4

    • Titanfall 2
    • Monster Energy Supercross - The Video Game


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    arifaslanturk 3 sa.
    malesef 2 aydır boş geçiyorum geçen ayki oyunlar fosdu bu ayda Titanfall elimde var
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    javaprof 5 sa.
    Arkadaşlar belki aranızda bilen vardır bir sorunum var benim kartımda para yoktu ama ps plus ın yenilenmesini açık unutmuşum kendi kendine bir sene uzamış ama kartımdan para eksilmemiş acaba fatura falan gelir mi bana?
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    oly1786 5 sa.
    Tam da blackfriday’de alayım mı diye düşünüyordum, bedavadan geldi.
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    XanthiN 6 sa.
    Titanfall 2’nin senaryo modu güzeldir. Tavsiye ederim. Ne yazık ki zaten sahip olduğum bir oyundu.
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