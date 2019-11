PS Plus Aralık 2019 oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine Aralık ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 kullanıcılarını yine iki farklı oyun bekliyor.



Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross - The Video Game Aralık ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Son yılların en iyi FPS oyunlarından birisi olarak gösterilen Titanfall 2'yi hala oynamamış olanlar için gayet iyi bir ay olmuş diyebiliriz.

Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross 3 Aralık itibarıyla indirilebilir olacak. Kasım ayında Nioh ve Goat Simulator verilmişti. 3 Aralık'a kadar bu oyunları indirebilirsiniz.

PlayStation 4

Titanfall 2

Monster Energy Supercross - The Video Game