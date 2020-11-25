PS Plus Aralık 2020 oyunları açıklandı

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Aralık ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.
Just Cause 4, Rocket Arena ve Worms Rumble oyunları Aralık ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz daha sönük olsa da yine iyi görünüyor. Worms Rumble oyunu çıkışını 1 Aralık'ta yapacak, yani oyun çıktığı gibi ücretsiz bir şekilde PS Plus kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Diğer taraftan Just Cause 4 da bildiğiniz gibi oldukça popüler AAA bir oyun.
Just Cause 4, Rocket Arena ve Worms Rumble 1 Aralık itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Kasım ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Middle-earth: Shadow of War ve Hollow Knight oyunları verilmişti.
PS5 ve PS5
- Just Cause 4 (PS4 ve PS5)
- Rocket Arena (PS4 ve PS5)
- Worms Rumble (PS4 ve PS5)
- Bugsnax (PS5) (4 Ocak'a kadar)
https://blog.playstation.com/2020/11/25/worms-rumble-just-cause-4-and-rocket-arena-are-your-playstation-plus-games-for-december/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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