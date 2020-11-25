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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Aralık 2020 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Aralık 2020 oyunları belli oldu. Bu ay PS4 ile birlikte PS5 oyunları da kullanıcıları bekliyor olacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,7b
    92
    11
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Aralık ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.

    Just Cause 4, Rocket Arena ve Worms Rumble oyunları Aralık ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz daha sönük olsa da yine iyi görünüyor. Worms Rumble oyunu çıkışını 1 Aralık'ta yapacak, yani oyun çıktığı gibi ücretsiz bir şekilde PS Plus kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Diğer taraftan Just Cause 4 da bildiğiniz gibi oldukça popüler AAA bir oyun.

    Just Cause 4, Rocket Arena ve Worms Rumble 1 Aralık itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Kasım ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Middle-earth: Shadow of War ve Hollow Knight oyunları verilmişti.

    PS5 ve PS5 

    • Just Cause 4 (PS4 ve PS5)
    • Rocket Arena (PS4 ve PS5)
    • Worms Rumble (PS4 ve PS5)
    • Bugsnax (PS5) (4 Ocak'a kadar)


    https://blog.playstation.com/2020/11/25/worms-rumble-just-cause-4-and-rocket-arena-are-your-playstation-plus-games-for-december/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cm-rc1000 (Bayram Usta) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rezil oyunlar çocuk oyunları +5 😡 sen hiç akillanmayacaksin Sony..🤬
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    Dm7536 (Halil Tasdelen) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Just cause 4 bitirmiştim oynamayan var ise gerçekten güzel bir fırsat .
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    _ESvED_ (Sefa Yüksel) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass'e şükür butonudur..
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    Provisioner (faith90 ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam aboneliğimi yenilediğim günlerde üzücü bir haber , yine rezil ötesi bir ay , yeni cihazına hürmeten şöyle Marvel Spider-Man , Until Dawn koy , şaşırt bizi RDR-2 koy ,numunelik lan 3 ayda 1 vay anasını dedirtecek bir tanecik oyun ver ama yok ısrarla size o aboneliği iptal ettiricez diye diretiyorlar :)
    1 Yanıt Yanıtla
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    kubilayunvanli (Kubilay ) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) Provisioner
    Until dawn collection da mevcut zaten
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    Chillout 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine bir çöp ay
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    kazimerd89 (kazım kazım) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Just cause 4 oynayan var mı bilmiyorum ama oynayan ps3 grafikleri ve oynanışdaki kötülüğü görünce hemen silecektir zaten. Just Cause 3 bundan her yönüyle daha iyi bir oyundu
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    geçen ay daha iyiydi.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    just cause 4 vermeleri iyi oldu 👍
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    gowlet 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi bide bu çıktı. PS5’e fazladan oyun çıkarırlar...
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    duren (Enes Durgun) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi oldu just cause 4 alacaktım
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