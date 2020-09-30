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    PS Plus Ekim 2020 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Ekim 2020 oyunları belli oldu. Bu ay PS4 kullanıcılarını yine iki kaliteli yapım bekliyor.
    5 sa.
    4,8b
    89
    5
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Ekim ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 kullanıcılarını iki farklı kaliteli yapım bekliyor.

    Need for Speed Payback ve Vampyr, Ekim ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da oldukça kaliteli yapımlar olarak dikkat çekiyor. NFS Payback serinin son yıllarda sevilen oyunlarından birisi, Vampyr ise aksiyon RPG ve korku türlerini bir araya getiren yine başarılı bir oyun. Daha önce oynamadıysanız her iki oyunu da şiddetle tavsiye ediyoruz.

    PUBG ve Street Fighter V 6 Ekim itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Eylül ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay PlayerUnknown's Battlegrounds ve Street Fighter V oyunları verilmişti.

    PlayStation 4

    • Need for Speed Payback
    • Vampyr


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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    olağan_şüpheli 1 sa.
    Gayet güzel.Ac oyunu olsa daha da güzel olurdu.
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    ButWhoHan (Batuhan ) 2 sa.
    Sızıntıda ac origins diyordu biraz umutlanmıştım :)
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    Frobisher (Orhan ) 4 sa.
    Payback acaba deluxe edition mu gelecek?
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    WienerWald (Arda ) 5 sa.
    Nfs bayadir oynamamistim en azından vakit öldürürüz
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    MadeGuy (Tony Soprano ) 5 sa. yeni yorumcu
    Ekim ayı oyunları güzel. En azından çöp değiller.
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