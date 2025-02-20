PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Şubat 2025

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar
Yayınlanan listeye göre Şubat ayının sonunda PS Plus'tan ayrılacak 10 oyun bulunuyor. Üstelik bunlar arasında Resident Evil 3 (2020), Life Is Strange: True Colors, Street Fighter V - Champion Edition ve Mortal Kombat 11 gibi popüler yapımlar mevcut. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6
- Resident Evil 3 (2020)
- Dragon Ball Z: Kakarot
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
- JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle
- Life Is Strange: True Colors
- Life Is Strange 2: Complete Season
- Final Fantasy Type-0 HD
- Street Fighter V - Champion Edition
- Mortal Kombat 11
Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus Extra ve Premium'a eklenen son oyunlar ise Star Wars Jedi: Survivor, TopSpin 2K25, Patapon 3, SaGa Frontier Remastered, Somerville ve Tin Hearts, Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1, Mordhau ve Dropship: United Peace Force oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: