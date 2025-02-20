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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve yakın tarihte platforma eklenecek oyunlar açıklanmıştı. Şimdi son olarak Şubat 2025'te Plus Extra ve Premium katmanından ayrılacak oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar

Yayınlanan listeye göre Şubat ayının sonunda PS Plus'tan ayrılacak 10 oyun bulunuyor. Üstelik bunlar arasında Resident Evil 3 (2020), Life Is Strange: True Colors, Street Fighter V - Champion Edition ve Mortal Kombat 11 gibi popüler yapımlar mevcut. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6

Resident Evil 3 (2020)

Dragon Ball Z: Kakarot

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle

Life Is Strange: True Colors

Life Is Strange 2: Complete Season

Final Fantasy Type-0 HD

Street Fighter V - Champion Edition

Mortal Kombat 11

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Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus Extra ve Premium'a eklenen son oyunlar ise Star Wars Jedi: Survivor, TopSpin 2K25, Patapon 3, SaGa Frontier Remastered, Somerville ve Tin Hearts, Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1, Mordhau ve Dropship: United Peace Force oldu.

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PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Şubat 2025