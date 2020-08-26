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    PS Plus Eylül 2020 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Eylül 2020 oyunları belli oldu. Bu ay PS4 kullanıcılarını yine iki kaliteli yapım bekliyor.
    1 gün
    6,8b
    12
    13
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Plus Eylül 2020 oyunları açıklandı

    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Eylül ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 kullanıcılarını iki farklı kaliteli yapım bekliyor.

    PlayerUnknown's Battlegrounds ve Street Fighter V, Eylül ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da oldukça kaliteli yapımlar olarak dikkat çekiyor. PUBG zaten tamamıyla online bir oyun, SFV ise hem hikaye hem de online tarafıyla ünlü. Daha önce oynamadıysanız şiddetle tavsiye ediyoruz.

    PUBG ve Street Fighter V 1 Eylül itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Ağustos ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Fall Guys ve COD Modern Warfare II Campaign Remastered oyunları verilmişti.

    PlayStation 4

    • PUBG
    • Street Fighter V


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    ceo-tr (Ceo Tr) 11 sa. en beğenilen
    oyunlar iyi, ps plus aboneliği için tek eksik ps4 kaldı.
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    ti7800 (Temjin O.) 22 sa.
    ilk defa ps plus aboneliğine değecek mantıklı bir seçim olmuş. Zaten ikisi de online oynamak için PS plus aboneliği gerektiriyor.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sean john (SEAN JOHN) 1 sa.
    SFV iyide pubg neya 2 yıl önce oynuyordum o oyunu eskidi gitti.
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    Er.beş.ik.taş (Ersin Çolak) 6 sa.
    Street fighter V güzel oyun değil zaten.3 senede 1 veya 2 kere açtım oyunu...injustice 2 ve mortal kombat varken oynanacak oyun değil
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ti7800 (Temjin O.) 5 sa. Er.beş.ik.taş
    Zaten karakterleri aşırı evrimleştirip kolları bacakları şişirip tekken'e çevirdiler. Nerde o street fighter 2 deki doğal karakterler.
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    Spavdez (Cihan L.) 7 sa.
    Psplus ın ücretsiz sunduğu oyunları indirdim. Ayrıntılarına baktgım zaman 1 yıl gibi bir süre var. Satın aldıklarımda yok. Bu 1 yıllık süre neyin süresi? Bu süre sonunda ne oluyor bilenler yardımcı olabilir mi?
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    dr_ekooo (Erkan Turan) 7 sa. Spavdez
    Psplus üyeliğin bitince oyunlar deactive oluyor oynayamiyorsun. Tekrar oynamak istersen uyeligini uzatman gerekiyor
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    U.C.V (Utku Can Varol) 7 sa.
    Gran Turismo ve Witcher söylentileri vardı, tamamen ters köşe oldu
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    DH Misafiri 10 sa.
    Pubg de normal PC odaları nada atıyormu PS4 olanları bilgisi olan yazabilirim ?
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    Weautx 9 sa. DH Misafiri
    Hayır crossplay özelligi yok.
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    DH Misafiri 10 sa.
    Oh iki ay üst üste güzel oyunlar
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    ceo-tr (Ceo Tr) 11 sa. en beğenilen
    oyunlar iyi, ps plus aboneliği için tek eksik ps4 kaldı.
    Yanıtla +7
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    cengiz_kurt (Cengiz KURT) 18 sa.
    Yaşasın ??çocuklar gibi sevindim. Çocukluğumu atari salonuna hapsettiren oyun street fighter ??Gerçekten sony çok ayıp ediyordu şimdiye kadar ??kafasına bişi düştü sanırım ??kim sebep olduysa teşekkürler ?? inşallah her ay böyle olur ??
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    yokusasagi 7 sa. cengiz_kurt
    Abi neden her cümle sonuna soru işareti koyuyorsun. Böyle bakınca küfür gibi geliyor bana.
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    ti7800 (Temjin O.) 22 sa.
    ilk defa ps plus aboneliğine değecek mantıklı bir seçim olmuş. Zaten ikisi de online oynamak için PS plus aboneliği gerektiriyor.
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