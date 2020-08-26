PS Plus Eylül 2020 oyunları açıklandı

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Eylül ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 kullanıcılarını iki farklı kaliteli yapım bekliyor.

PlayerUnknown's Battlegrounds ve Street Fighter V, Eylül ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da oldukça kaliteli yapımlar olarak dikkat çekiyor. PUBG zaten tamamıyla online bir oyun, SFV ise hem hikaye hem de online tarafıyla ünlü. Daha önce oynamadıysanız şiddetle tavsiye ediyoruz.

PUBG ve Street Fighter V 1 Eylül itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Ağustos ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Fall Guys ve COD Modern Warfare II Campaign Remastered oyunları verilmişti.

PlayStation 4

PUBG

Street Fighter V

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