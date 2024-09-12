PS Plus Eylül 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Eylül 2024
Hatırlayacak olursak Eylül ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Quidditch Champions, MLB The Show 24 ve Little Nightmares II olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 17 Eylül'den itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Far Cry 5, Wild Card Football ve Chernobylite başta olmak üzere 13 yeni oyun ekleniyor. İşte Eylül ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- Ben 10 (PS4)
- Chernobylite (PS4/PS5)
- Far Cry 5 (PS4)
- Night in the Woods (PS4/PS5)
- Road 96 (PS4/PS5)
- Space Engineers (PS4/PS5)
- The Plucky Squire (PS5)
- Under the Waves (PS4/PS5)
- Wild Card Football (PS4/PS5)
PlayStation Premium | Classics
- Mister Mosquito (PS4/PS5)
- Pistol Whip (PS VR2)
- Secret Agent Clank (PS4/PS5)
- Sky Gunner (PS4/PS5)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.