Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Eylül ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Eylül 2024

Hatırlayacak olursak Eylül ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Quidditch Champions, MLB The Show 24 ve Little Nightmares II olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

PS5 Pro için belirlenen fiyat tüm dünyada tepkilere yol açtı 16 sa. önce eklendi

Sony'nin paylaşımına göre 17 Eylül'den itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Far Cry 5, Wild Card Football ve Chernobylite başta olmak üzere 13 yeni oyun ekleniyor. İşte Eylül ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Ben 10 (PS4)

Chernobylite (PS4/PS5)

Far Cry 5 (PS4)

Night in the Woods (PS4/PS5)

Road 96 (PS4/PS5)

Space Engineers (PS4/PS5)

The Plucky Squire (PS5)

Under the Waves (PS4/PS5)

Wild Card Football (PS4/PS5)

PlayStation Premium | Classics

Mister Mosquito (PS4/PS5)

Pistol Whip (PS VR2)

Secret Agent Clank (PS4/PS5)

Sky Gunner (PS4/PS5)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

PS Plus Eylül 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium