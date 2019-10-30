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    PS Plus Kasım 2019 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Kasım 2019 oyunları resmen açıklandı. Bu ay PlayStation 4 kullanıcılarını iki popüler oyun bekliyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    2,3b
    16
    4
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine Kasım ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın oyunları PlayStation 4 kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor. 

    Nioh ve Outlast 2* Kasım ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da kendi türlerinde oldukça popüler yapımlar. 2017 yılında yayınlanan Nioh, RPG türünün son yıllardaki en sevilen yapımlarından birisi olmuştu. 

    *Outlast 2, TR PSN'de yer almıyor. Outlast 2 yerine Türkiye'de muhtemelen farklı bir oyun verilecek ancak bu konuda henüz açıklama yapılmadı.

    Nioh ve Outlast 2, 5 Kasım itibarıyla indirilebilir olacak. Bu tarihe kadar geçtiğimiz ayın oyunlarını indirebilirsiniz. Ekim ayında The Last of Us Remastered ve MLB The Show 19 verilmişti.

    PlayStation 4

    • Nioh
    • Outlast 2 (TR PSN'de yer almıyor. Yerine başka bir oyunun verileceğini tahmin ediyoruz.)


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    javaprof 1 sa.
    geçen verdikleri darksiders 3 ü baya beğenmiştim uzun zamandır oyunlarda bulmaca çözmüyordum iyi oldu bulmacaları çok güzeldi. Nioh darksiders 3 ten sonra oynayacağım 2. souls like oyun olacak. bakalım hangisi iyi.
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    LKLC 3 sa.
    Outlast 2, Türkiye'de PlayStation Store'da yer almıyor. Outlast 2'nin yerine başka bir oyunun verilmesini bekliyoruz. Resmi açıklama yapıldığında güncelleme yapılacaktır.
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    kruezberq 4 sa.
    Adamlar yine veriyor, bravaaa
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    GAMBIT 4 sa.
    Güzel oyunlar. Bundan daha iyisi zor.
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