PS Plus Kasım 2019 oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine Kasım ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın oyunları PlayStation 4 kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor.

Nioh ve Outlast 2* Kasım ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da kendi türlerinde oldukça popüler yapımlar. 2017 yılında yayınlanan Nioh, RPG türünün son yıllardaki en sevilen yapımlarından birisi olmuştu.

*Outlast 2, TR PSN'de yer almıyor. Outlast 2 yerine Türkiye'de muhtemelen farklı bir oyun verilecek ancak bu konuda henüz açıklama yapılmadı.

Nioh ve Outlast 2, 5 Kasım itibarıyla indirilebilir olacak. Bu tarihe kadar geçtiğimiz ayın oyunlarını indirebilirsiniz. Ekim ayında The Last of Us Remastered ve MLB The Show 19 verilmişti.

