PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu! Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları belli oldu
Hatırlayacak olursak Mart ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına,Sifu, EA Sports F1 23, Hello Neighbor 2, Destiny 2: Witch Queen olmak üzerre üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 19 Mart'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 13 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında ise, Resident Evil 3, Marvel’s Midnight Suns ve NBA 2K24 Kobe Bryant Edition gibi popüler yapımlar yer alıyor. Tüm oyunların PS Store'daki toplam değeri ise yaklaşık 6100 TL. İşte PS Plus'a Mart ayında eklenecek oyunlar:
- NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5
- Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5
- Resident Evil 3 | PS4, PS5
- LEGO DC Supervillains | PS4
- Mystic Pillars: Remastered | PS5
- Blood Bowl 3 | PS4, PS5
- Super Neptunia RPG | PS4
- Dragon Ball Z: Kakarot* | PS5
PlayStation Premium | Classics
- Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5
- Cool Boarders | PS4, PS5
- Gods Eater Burst | PS4, PS5
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4
- JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.