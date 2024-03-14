PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu! Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, artık Game Pass'e benzer aylık yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Mart ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları belli oldu

Hatırlayacak olursak Mart ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına,Sifu, EA Sports F1 23, Hello Neighbor 2, Destiny 2: Witch Queen olmak üzerre üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

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Sony'nin paylaşımına göre 19 Mart'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 13 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında ise, Resident Evil 3, Marvel’s Midnight Suns ve NBA 2K24 Kobe Bryant Edition gibi popüler yapımlar yer alıyor. Tüm oyunların PS Store'daki toplam değeri ise yaklaşık 6100 TL. İşte PS Plus'a Mart ayında eklenecek oyunlar:

PlayStation Premium | Classics

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

Cool Boarders | PS4, PS5

Gods Eater Burst | PS4, PS5

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R

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PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu! 6.100 TL değerinde