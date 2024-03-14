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    Anlık Bildirim

    PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu! Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Mart 2024 oyunları belli oldu. İşte Mart ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Mart 2024 oyunları belli oldu! 6.100 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, artık Game Pass'e benzer aylık yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Mart ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları belli oldu

    Hatırlayacak olursak Mart ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına,SifuEA Sports F1 23Hello Neighbor 2Destiny 2: Witch Queen olmak üzerre üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 19 Mart'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 13 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında ise, Resident Evil 3, Marvel’s Midnight Suns ve NBA 2K24 Kobe Bryant Edition gibi popüler yapımlar yer alıyor. Tüm oyunların PS Store'daki toplam değeri ise yaklaşık 6100 TL. İşte PS Plus'a Mart ayında eklenecek oyunlar:

    PlayStation Premium | Classics

    • Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5
    • Cool Boarders | PS4, PS5
    • Gods Eater Burst | PS4, PS5
    • Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4
    • JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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