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    PS Plus Mayıs 2020 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Mayıs 2020 oyunları belli oldu. Bu ay PS4 kullanıcılarını yine iki kaliteli yapım bekliyor.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Mayıs ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayin listesinde PlayStation 4 kullanıcılarını iki farklı kaliteli yapım bekliyor.

    Cities: Skylines ve Farming Simulator 19, Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da kendi alanlarında oldukça popüler yapımlar olarak dikkat çekiyor. Bu tarz oyunlara ilginiz varsa veya bir denemek istiyorsanız şiddetle tavsiye ediyoruz.

    Mayıs ayı oyunları 5 Mayıs itibarıyla indirilebilir olacak. Bu tarihe kadar ise Nisan ayının oyunlarını indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 oyunları verilmişti.

    PlayStation 4

    • Cities: Skylines
    • Farming Simulator 19


    https://blog.eu.playstation.com/2020/04/29/cities-skylines-and-farming-simulator-19-are-your-playstation-plus-games-for-may/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Laazzz 8 dk.
    Cities skylines denen oyun yine daha önce ps plus ta verilmişti🤬
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    XanthiN (Ozan ) 24 dk.
    Dying Light ve Dark Souls diyenler vardı. Bir çok kişi ters köşe oldu muhtemelen.
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    WienerWald (Arda ) 1 dk. XanthiN
    Haberi açarken bu oyunlarla karşılaşırım muhtemelen dedim ama sonuç ortada yeni nesilde hiç sevmesem de platform değiştireceğim sanırım
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