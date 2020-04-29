PS Plus Mayıs 2020 oyunları açıklandı

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Mayıs ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayin listesinde PlayStation 4 kullanıcılarını iki farklı kaliteli yapım bekliyor.

Cities: Skylines ve Farming Simulator 19, Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da kendi alanlarında oldukça popüler yapımlar olarak dikkat çekiyor. Bu tarz oyunlara ilginiz varsa veya bir denemek istiyorsanız şiddetle tavsiye ediyoruz.

Mayıs ayı oyunları 5 Mayıs itibarıyla indirilebilir olacak. Bu tarihe kadar ise Nisan ayının oyunlarını indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 oyunları verilmişti.

PlayStation 4

Cities: Skylines

Farming Simulator 19

https://blog.eu.playstation.com/2020/04/29/cities-skylines-and-farming-simulator-19-are-your-playstation-plus-games-for-may/

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