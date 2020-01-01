PS Plus Ocak 2020 oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine Ocak ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 kullanıcılarını yine iki farklı oyun bekliyor.
Uncharted: Nathan Drake Collection ve Goat Simulator Ocak ayının oyunları olarak açıklanmış. Goat Simulator, Outlast 2 TR PSN'de yer almadığı için bildiğiniz gibi Türkiye'deki kullanıcılara geçtiğimiz Kasım ayında verilmişti. Bu nedenle bu ay bu sefer Goat Simulator yerine farklı bir oyun verilme ihtimali var.
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Yeni oyunlar 7 Ocak'ta indirilebilir olacak. Geçtiğimiz ay Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross oyunları verilmişti. 7 Ocak'a kadar bu oyunları indirebilirsiniz.
Güncelleme: Türkiye'de Goat Simulator yerine Frantics oyununun verileceği doğrulandı.
PlayStation 4
- Uncharted: The Nathan Drake Collection
Goat SimulatorFrantics
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