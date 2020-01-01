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    PS Plus Ocak 2020 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Ocak 2020 oyunları belli oldu. Yılın ilk PS Plus oyunları biraz sönük kalmış diyebiliriz.
    3 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    24,4b
    2
    22
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine Ocak ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 kullanıcılarını yine iki farklı oyun bekliyor.

    Uncharted: Nathan Drake Collection ve Goat Simulator Ocak ayının oyunları olarak açıklanmış. Goat Simulator, Outlast 2 TR PSN'de yer almadığı için bildiğiniz gibi Türkiye'deki kullanıcılara geçtiğimiz Kasım ayında verilmişti. Bu nedenle bu ay bu sefer Goat Simulator yerine farklı bir oyun verilme ihtimali var.

    Ayrıca Bkz. "Steam, yılın oyununu açıkladı: İşte Steam Ödülleri'nin kazananları"

    Yeni oyunlar 7 Ocak'ta indirilebilir olacak. Geçtiğimiz ay Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross oyunları verilmişti. 7 Ocak'a kadar bu oyunları indirebilirsiniz.

    Güncelleme: Türkiye'de Goat Simulator yerine Frantics oyununun verileceği doğrulandı.

    PlayStation 4

    • Uncharted: The Nathan Drake Collection
    • Goat Simulator Frantics


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    MrKattchup 3 hf. en beğenilen
    Oynamayanlar için drake collection ile 3 güzel oyun birden verilmiş oldu neresi sönük la bunun.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Denorath 3 hf.
    Bence Uncharted çok iyi seçim olmuş👍
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    ehvel 1 hf.
    Nerde çerçöp var atmışlar önümüze bu ay
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    DH Misafiri 2 hf.
    Goat yerine Türkiye de Frantics verilecek denmiş ama halen Goat var iptal mi oldu acaba ??
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    kkuirrsaalti 2 hf.
    Store de Goat simulatörü bedava indrebiliyoruz. Franchis iptal mi oldu
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    blueways 2 hf.
    Uncharted da goat simulator kadar sıktı bu nedir yahu nereye baksam bu ikisini görüyorum.



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    arekamint 2 hf.
    Uncharted iyi oyun kaçırmayın
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    Sanki Bana Pele 2 hf.
    Uncharted iyi ama iki ayda bir 60 lira seviyesine indiğini varsayarsak farklı bir oyun verilebilirdi. Şimdi bunun için PS Plus almak gerek. E ben o bir ay içinde bitiremezsem bi daha almalıyım. Oyun parasına denk gelir. He plus üyeliği olanlar için güzel tabi.
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    k790i 2 hf.
    TR için Goat sim değil Frantics verilecek.
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    Vasquez BROM 2 hf. yeni yorumcu
    Goat simulatör nedir ya
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    napolyon94 3 hf.
    Her ay Goat Simulator veriliyor:)
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