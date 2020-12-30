PS Plus Ocak 2021 oyunları açıklandı

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Ocak ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı farklı kaliteli yapım bekliyor.
Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater oyunları Ocak ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bu ayın oyunlarında Maneater sadece PS5'e özel olarak dağıtılıyor. Diğer iki oyun ise hem PS4 hem de PS5'te oynanabilir durumda. Ocak ayının oyunları yine hiç de fena olmamış diyebiliriz, özellikle de Shadow of the Tomb Raider birçok PlayStation kullanıcısının hoşuna gidecektir diye tahmin ediyoruz.
Ocak ayı oyunları 5 Ocak itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Aralık ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Just Cause 4, Rocket Arena, Worms Rumble ve Bugsnax (sadece PS5) oyunları verilmişti.
PS5 ve PS5
- Shadow of the Tomb Raider (PS4 ve PS5)
- Greedfall (PS4 ve PS5)
- Maneater (Sadece PS5)
https://blog.playstation.com/2020/12/30/januarys-playstation-plus-games-maneater-shadow-of-the-tomb-raider-and-greedfall/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be