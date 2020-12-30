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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Ocak 2021 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Ocak 2021 oyunları belli oldu. Bu ay yine PS4 ile birlikte PS5 oyunları da kullanıcıları bekliyor olacak.
    42 dk. (Son Güncelleme: 38 dk.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Ocak ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı farklı kaliteli yapım bekliyor.

    Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater oyunları Ocak ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bu ayın oyunlarında Maneater sadece PS5'e özel olarak dağıtılıyor. Diğer iki oyun ise hem PS4 hem de PS5'te oynanabilir durumda. Ocak ayının oyunları yine hiç de fena olmamış diyebiliriz, özellikle de Shadow of the Tomb Raider birçok PlayStation kullanıcısının hoşuna gidecektir diye tahmin ediyoruz.

    Ocak ayı oyunları 5 Ocak itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Aralık ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Just Cause 4, Rocket Arena, Worms Rumble ve Bugsnax (sadece PS5) oyunları verilmişti.

    PS5 ve PS5 

    • Shadow of the Tomb Raider (PS4 ve PS5)
    • Greedfall (PS4 ve PS5)
    • Maneater (Sadece PS5)


    https://blog.playstation.com/2020/12/30/januarys-playstation-plus-games-maneater-shadow-of-the-tomb-raider-and-greedfall/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    1 saat önce
    ccc231

    guzel

    4 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    5 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    13 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    speed001 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    PS5'e ekstra oyun olayı devam eder umarım
    Yanıtla
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    WeDneS (Ercan ) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    İdare eder
    Yanıtla
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    İyiymiş
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