PS Plus Ocak 2021 oyunları indirmeye sunuldu

PlayStation Plus Ocak 2021 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater oyunları ücretsiz veriliyor. Dört oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu ayın oyunları hiç de fena olmamış diyebiliriz. Greedfall oyunu yeni sayılabilecek oldukça başarılı bir açık dünya RPG oyunu olarak dikkat çekiyor. 1 milyondan fazla kopya satan Greedfall genel anlamıyla olumlu yorumlar almayı başarmıştı.

Diğer taraftan Shadow of the Tomb Raider ise serinin en başarılı yapımlarından birisi. Serinin önceki oyunlarını oynayıp bu oyunu biraz pahalı olduğu için alamayanlar vardı. Bu anlamda çok iyi bir fırsat olmuş diyebiliriz. Bir önceki oyun Rise of the Tomb Raider da geçtiğimiz yıl PS Plus'ta ücretsiz dağıtılmıştı.

Bu ayın PS5 özel fırsatı ise Maneater olacak. Maneater oyununu PS5'iniz olmasa dahi kütüphanenize ekleyebiliyorsanız. Şimdi ekleyip daha sonra PS5 aldığınızda oynayabilirsiniz.

Üç oyun 1 Şubat'a kadar ücretsiz olacak.

PS4 ve PS5

Shadow of the Tomb Raider (PS4 ve PS5)

Greedfall (PS4 ve PS5)

Maneater (Sadece PS5)

