PS Plus Ocak 2021 oyunları indirmeye sunuldu

PlayStation Plus Ocak 2021 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater oyunları ücretsiz veriliyor. Dört oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.İlginizi Çekebilir PS Plus Ocak 2021 oyunları açıklandı
Bu ayın oyunları hiç de fena olmamış diyebiliriz. Greedfall oyunu yeni sayılabilecek oldukça başarılı bir açık dünya RPG oyunu olarak dikkat çekiyor. 1 milyondan fazla kopya satan Greedfall genel anlamıyla olumlu yorumlar almayı başarmıştı.
Diğer taraftan Shadow of the Tomb Raider ise serinin en başarılı yapımlarından birisi. Serinin önceki oyunlarını oynayıp bu oyunu biraz pahalı olduğu için alamayanlar vardı. Bu anlamda çok iyi bir fırsat olmuş diyebiliriz. Bir önceki oyun Rise of the Tomb Raider da geçtiğimiz yıl PS Plus'ta ücretsiz dağıtılmıştı.
Bu ayın PS5 özel fırsatı ise Maneater olacak. Maneater oyununu PS5'iniz olmasa dahi kütüphanenize ekleyebiliyorsanız. Şimdi ekleyip daha sonra PS5 aldığınızda oynayabilirsiniz.
Üç oyun 1 Şubat'a kadar ücretsiz olacak.
PS4 ve PS5
- Shadow of the Tomb Raider (PS4 ve PS5)
- Greedfall (PS4 ve PS5)
- Maneater (Sadece PS5)
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.