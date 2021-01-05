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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Ocak 2021 oyunları indirmeye sunuldu

    Ocak ay boyunca ücretsiz dağıtılacak olan PS Plus oyunları indirmeye sunuldu. Bu ay toplam değerleri 762 TL olan üç oyun PS4 ve PS5 kullanıcılarını bekliyor.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    PlayStation Plus Ocak 2021 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay  Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater oyunları ücretsiz veriliyor. Dört oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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    Bu ayın oyunları hiç de fena olmamış diyebiliriz. Greedfall oyunu yeni sayılabilecek oldukça başarılı bir açık dünya RPG oyunu olarak dikkat çekiyor. 1 milyondan fazla kopya satan Greedfall genel anlamıyla olumlu yorumlar almayı başarmıştı.

    Diğer taraftan Shadow of the Tomb Raider ise serinin en başarılı yapımlarından birisi. Serinin önceki oyunlarını oynayıp bu oyunu biraz pahalı olduğu için alamayanlar vardı. Bu anlamda çok iyi bir fırsat olmuş diyebiliriz. Bir önceki oyun Rise of the Tomb Raider da geçtiğimiz yıl PS Plus'ta ücretsiz dağıtılmıştı.

    Bu ayın PS5 özel fırsatı ise Maneater olacak. Maneater oyununu PS5'iniz olmasa dahi kütüphanenize ekleyebiliyorsanız. Şimdi ekleyip daha sonra PS5 aldığınızda oynayabilirsiniz.

    Üç oyun 1 Şubat'a kadar ücretsiz olacak.

    PS4 ve PS5 

    • Shadow of the Tomb Raider (PS4 ve PS5)
    • Greedfall (PS4 ve PS5)
    • Maneater (Sadece PS5)


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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    God of War,Uncharted 4 gibi oyunlarda indirim gelir mi ?
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    gokselonder (Göksel Önder) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tomb Raider iyi oldu almak istediğim bir oyundu.
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    BarGoS (barış ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    tomb iyi
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende ps5 var hepsini indirdim monster huntir bitirim icinden gececem hepsinin
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    XanthiN (Ozan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsol yok ama Plus devam ediyor. :) Ekledik.
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    the_dedektif (gurur kutay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Pöç.
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