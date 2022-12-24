PS Plus abonelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı

Tam Boyutta Gör PlayStation Plus'ın yenilenen sisteminde en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PlayStation Plus Essential üyelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

Epic Games Store'dan 99 TL'lik ücretsiz oyun: Encased 14 sa. önce eklendi

Her zaman olduğu gibi sızdırılan bilgi Dealabs'ten geldi. Oyunlara baktığımızdaysa Ocak 2023 için ortalamanın üstünde bir olacağını söyleyebiliriz. Bu arada tekrar hatırlarma fayda var, oyunlar resmi olarak onaylanmış değil ancak büyük bir ihtimalle doğru. Oyunların ismini aşağıda bulabilirsiniz.

Ocak 2023 PS Plus Oyunları

STAR WARS Jedi: Fallen Order (PS5/PS4)

Fallout 76 (PS4)

Axiom Verge 2 (PS5/PS4)

Bu oyunlar 3 Ocak'ta erişime açılacak ve eğer 7 Şubat'a kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece bu oyunları oynayabileceksiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

PS Plus Ocak 2023 oyunları sızdırıldı