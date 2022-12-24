PS Plus abonelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı

Her zaman olduğu gibi sızdırılan bilgi Dealabs'ten geldi. Oyunlara baktığımızdaysa Ocak 2023 için ortalamanın üstünde bir olacağını söyleyebiliriz. Bu arada tekrar hatırlarma fayda var, oyunlar resmi olarak onaylanmış değil ancak büyük bir ihtimalle doğru. Oyunların ismini aşağıda bulabilirsiniz.
Ocak 2023 PS Plus Oyunları
- STAR WARS Jedi: Fallen Order (PS5/PS4)
- Fallout 76 (PS4)
- Axiom Verge 2 (PS5/PS4)
Bu oyunlar 3 Ocak'ta erişime açılacak ve eğer 7 Şubat'a kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece bu oyunları oynayabileceksiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d