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    PS Plus abonelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı

    Sony'nin PlayStation kullanıcıları sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Ocak 2023 oyunları, geçtiğimiz aylarda da olduğu gibi sızdırıldı.                
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    PS Plus Ocak 2023 oyunları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    PlayStation Plus'ın yenilenen sisteminde en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PlayStation Plus Essential üyelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Her zaman olduğu gibi sızdırılan bilgi Dealabs'ten geldi. Oyunlara baktığımızdaysa Ocak 2023 için ortalamanın üstünde bir olacağını söyleyebiliriz. Bu arada tekrar hatırlarma fayda var, oyunlar resmi olarak onaylanmış değil ancak büyük bir ihtimalle doğru. Oyunların ismini aşağıda bulabilirsiniz.

    Ocak 2023 PS Plus Oyunları

    • STAR WARS Jedi: Fallen Order (PS5/PS4)
    • Fallout 76 (PS4)
    • Axiom Verge 2 (PS5/PS4)

    Bu oyunlar 3 Ocak'ta erişime açılacak ve eğer 7 Şubat'a kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece bu oyunları oynayabileceksiniz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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