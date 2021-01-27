PS Plus Şubat 2021 oyunları açıklandı

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PS Plus Ocak 2021 oyunları açıklandı

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Şubat ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı farklı kaliteli yapım bekliyor.

Control, Destruction All-Stars ve Concrete Genie oyunları Şubat ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bu ayın oyunlarında Destruction All-Stars sadece PS5'e özel olarak dağıtılıyor. Destruction All-Stars oyunu çıkışıyla birlikte doğrudan ücretsiz olarak dağıtılacak, bu anlamda Sony'den çok iyi bir adım olmuş diyebiliriz.

Control ise bildiğiniz gibi 2019'da onlarca ödül almış ve yılın en beğenilen oyunlarından olmuştu. PS Plus kullanıcıları oyunun Ultimate Edition versiyonunu oynayabilecek. Bu versiyon PS5'e özel yükseltmeler ve DLC'lerle birlikte geliyor.

Şubat ayında PS Plus kullanıcıları iyi bir ay geçirecek gibi görünüyor. Oyunlar 2 Şubat itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Ocak ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater (PS5) oyunları verilmişti.

PS4 ve PS5

Concrete Genie (PS4 ve PS5)

Control Ultimate Edition (PS4 ve PS5)

Destruction All-Stars (Sadece PS5)

https://blog.playstation.com/2021/01/27/destruction-allstars-control-ultimate-edition-and-concrete-genie-are-your-playstation-plus-games-for-february/

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