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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Şubat 2021 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Şubat 2021 oyunları belli oldu. Bu ay yine PS4 ile birlikte PS5 oyunları da kullanıcıları bekliyor olacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2,1b
    290
    11
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    4

    İlginizi Çekebilir Avatar PS Plus Ocak 2021 oyunları açıklandı

    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Şubat ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı farklı kaliteli yapım bekliyor.

    Control, Destruction All-Stars ve Concrete Genie oyunları Şubat ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bu ayın oyunlarında Destruction All-Stars sadece PS5'e özel olarak dağıtılıyor. Destruction All-Stars oyunu çıkışıyla birlikte doğrudan ücretsiz olarak dağıtılacak, bu anlamda Sony'den çok iyi bir adım olmuş diyebiliriz.

    Control ise bildiğiniz gibi 2019'da onlarca ödül almış ve yılın en beğenilen oyunlarından olmuştu. PS Plus kullanıcıları oyunun Ultimate Edition versiyonunu oynayabilecek. Bu versiyon PS5'e özel yükseltmeler ve DLC'lerle birlikte geliyor.

    Şubat ayında PS Plus kullanıcıları iyi bir ay geçirecek gibi görünüyor. Oyunlar 2 Şubat itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Ocak ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater (PS5) oyunları verilmişti.

    PS4 ve PS5 

    • Concrete Genie (PS4 ve PS5)
    • Control Ultimate Edition (PS4 ve PS5)
    • Destruction All-Stars (Sadece PS5)


    https://blog.playstation.com/2021/01/27/destruction-allstars-control-ultimate-edition-and-concrete-genie-are-your-playstation-plus-games-for-february/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    6 saat önce
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony cömert davranıyor son bir yıldır
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Rachsuchtig 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu ay plus alayim da Control'ü eklim
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    O Outrageous2344 (on ) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu ayki oyunlar güzel Sony bazen şaşırtıyor
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    Niklaus1864 (Fatih Demirkapı) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun valla, en azından kaliteli oyunlar veriyorlar. Darısı xboxın başına.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony cömert davranıyor son bir yıldır
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    XanthiN (Ozan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    @LKLC Control: Ultimate Edition olarak düzeltirsen daha doğru olabilir hocam.
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) XanthiN
    düzelttim teşekkürler uyarı için.
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    gowlet 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ay güzel olmuş. Neyse gideyim de Ghost of Tsushima açayım malum geym pesimiz yok...
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Control , xbox gamepass’e geleli çok oldu.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    C Chillout 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Yürüyen Hoparlör
    Daha yeni gelmedi mi ya o pese
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    duren (Enes Durgun) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Yürüyen Hoparlör
    Pass e gelmeden önce PS now da vardı ama neyse.
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    emre1393 (Emre K......) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Yürüyen Hoparlör
    aralıkta gelmiş ancak düz versiyonu gelmiş.
    https://kotaku.com/it-s-official-control-is-coming-to-xbox-game-pass-1845785236
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