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    PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Temmuz 2024 oyunları belli oldu. İşte Temmuz ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Temmuz 2024 

    Hatırlayacak olursak Temmuz ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Borderlands 3, NHL 24 ve Among Us olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı

    Sony'nin paylaşımına göre 16 Temmuz'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a, Crisis Core: Final Fantasy VII, Remnant II – Standard Edition, Mount & Blade II: Bannerlord ve Pathfinder: Wrath of the Righteous başta olmak üzere 13 yeni oyun ekleniyor. İşte Temmuz ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm yeni oyunlar...

    PS Plus Extra

    • Remnant II – Standard Edition | PS5
    • Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion | PS4, PS5
    • Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5
    • The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5
    • Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5
    • No More Heroes 3 | PS4, PS5
    • Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4
    • Deadcraft | PS4
    • Steep* | PS4

    PlayStation Premium | Classics

    • Job Simulator | PS VR2
    • Summoner | PS4, PS5
    • Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5
    • Jeanne d’Arc | PS4, PS5
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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