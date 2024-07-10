PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Temmuz 2024
Hatırlayacak olursak Temmuz ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Borderlands 3, NHL 24 ve Among Us olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı
Sony'nin paylaşımına göre 16 Temmuz'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a, Crisis Core: Final Fantasy VII, Remnant II – Standard Edition, Mount & Blade II: Bannerlord ve Pathfinder: Wrath of the Righteous başta olmak üzere 13 yeni oyun ekleniyor. İşte Temmuz ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm yeni oyunlar...
PS Plus Extra
- Remnant II – Standard Edition | PS5
- Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion | PS4, PS5
- Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5
- The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5
- Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5
- No More Heroes 3 | PS4, PS5
- Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4
- Deadcraft | PS4
- Steep* | PS4
PlayStation Premium | Classics
- Job Simulator | PS VR2
- Summoner | PS4, PS5
- Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5
- Jeanne d’Arc | PS4, PS5
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.