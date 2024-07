Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Temmuz 2024

Hatırlayacak olursak Temmuz ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Borderlands 3, NHL 24 ve Among Us olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı

Amazon Prime Gaming Temmuz 2024 oyunları: 15 oyun ücretsiz! 2 hf. önce eklendi

Sony'nin paylaşımına göre 16 Temmuz'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a, Crisis Core: Final Fantasy VII, Remnant II – Standard Edition, Mount & Blade II: Bannerlord ve Pathfinder: Wrath of the Righteous başta olmak üzere 13 yeni oyun ekleniyor. İşte Temmuz ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm yeni oyunlar...

PS Plus Extra

Remnant II – Standard Edition | PS5

Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion | PS4, PS5

Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5

No More Heroes 3 | PS4, PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

Deadcraft | PS4

Steep* | PS4

PlayStation Premium | Classics

Job Simulator | PS VR2

Summoner | PS4, PS5

Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5

Jeanne d’Arc | PS4, PS5

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium