PS Plus Türkiye zammı geliyor: 29 Ekim'de fiyatlar böyle olacak

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PlayStation Plus'ın pandemi dönemi nedeniyle ertelenen Türkiye zammı için yeni tarih belli oldu. Bugün PS Plus abonelerine gönderilen e-postaya göre yeni fiyatlar 29 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek. İşte gönderilen yazı ve yeni fiyatlar:

"Nisan ayında gönderdiğimiz bildirimin ardından PlayStation Plus abonelikleri için fiyat değişikliğine devam edeceğimizi size bildirmek isteriz. 29 Ekim 2020'den itibaren piyasa koşullarından dolayı Türkiye için PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatları artacak. Bu, söz konusu tarihte veya sonrasında yapılması gereken yinelenen ödemelerin yeni bir fiyatta olacağı anlamına gelir."

PS Plus yeni Türkiye fiyatları:

12 Aylık PS Plus aboneliği -- 240 TL

3 Aylık PS Plus aboneliği -- 100 TL

1 Aylık PS Plus aboneliği -- 40 TL

Yeni fiyatlar 29 Ekim itibarıyla geçerli olacak ve bu tarihe kadar eski fiyatlardan abonelik alabileceksiniz.

Fiyatlar şu anda nasıl?

PlayStation Plus aboneliklerinde şu anda normal fiyatlar şu şekilde:

PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 24 TL

PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 75 TL

PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 180 TL (Şu anda %25 indirimle 134 TL)

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PS_Plus_Fiyatlari_29_Ekimden_itibaren_Artiyor-104169.htm

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