PS Store'da bu ayın 5. indirimi başladı: İşte dikkat çekenler

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Sony Avrupa, PlayStation Store'da bağımsız oyunlara özel yeni bir indirim dönemi başlattı. Yeni kampanya sürecinde farklı türlerden onlarca kaliteli bağımsız yapım önemli indirimlerle satın alınabiliyor olacak.

PS Store'a geçtiğimiz yıl gelen son zamların ardından şu anda maalesef bağımsız oyunlarda bile yer yer çok uçuk fiyatlar görüyoruz. Steam'de 10-20 TL'ye satılan oyunlar PS Store'da 100 TL'nin üzerinde fiyatlara sahip. Bazı oyunlarıın fiyatlarıı %50-%60 oranındaki indirimlere rağmen hala yüksek. Ancak yine de dikkate değer bazı indirimler de var.

PlayStation Indies başlıklı kampanya iki hafta sürecek ve 11 Mart tarihinde sona erecek. İndirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik

Hollow Knight: Voidheart Edition -- 25,60 TL

-- 25,60 TL The Wolf Among Us -- 32,00 TL

-- 32,00 TL Amnesia Collection -- 19,90 TL

-- 19,90 TL GRIS -- 48,00 TL

-- 48,00 TL Outer Wilds -- 65,40 TL

-- 65,40 TL SOMA -- 19,90 TL

-- 19,90 TL Lords of the Fallen -- 21,60 TL

-- 21,60 TL Layers of Fear Masterpiece Edition -- 55,65 TL

-- 55,65 TL The Talos Principle -- 28,40 TL

-- 28,40 TL Journey -- 35,97 TL

-- 35,97 TL Darkwood -- 43,60 TL

-- 43,60 TL Fall Guys: Ultimate Knockout -- 66,75 TL

-- 66,75 TL Cuphead -- 66,75 TL

-- 66,75 TL Stranded Deep -- 86,40 TL

-- 86,40 TL Subnautica -- 87,10 TL

-- 87,10 TL Worms W.M.D -- 54,75 TL

-- 54,75 TL The Escapists 2 -- 24,75 TL

-- 24,75 TL Hunt: Showdown -- 71,60 TL

-- 71,60 TL Little Nightmares -- 34,75 TL

-- 34,75 TL ***Haftanın Fırsatı: A Plague Tale: Innocence -- 54,75 TL

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