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    PS Store'da bu ayın 5. indirimi başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da indirimler ardı ardına geliyor. Şimdi de popüler bağımsız oyunlara büyük indirimler geldi. İşte dikkat çekenler...
    24 Şubat 2021, 16:09 (Güncellendi, 2 gün)
    14,2b
    2
    11
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    PS Store'da bu ayın 5. indirimi başladı: İşte dikkat çekenler
    Tam Boyutta Gör

    Sony Avrupa, PlayStation Store'da bağımsız oyunlara özel yeni bir indirim dönemi başlattı. Yeni kampanya sürecinde farklı türlerden onlarca kaliteli bağımsız yapım önemli indirimlerle satın alınabiliyor olacak.

    PS Store'a geçtiğimiz yıl gelen son zamların ardından şu anda maalesef bağımsız oyunlarda bile yer yer çok uçuk fiyatlar görüyoruz. Steam'de 10-20 TL'ye satılan oyunlar PS Store'da 100 TL'nin üzerinde fiyatlara sahip. Bazı oyunlarıın fiyatlarıı %50-%60 oranındaki indirimlere rağmen hala yüksek. Ancak yine de dikkate değer bazı indirimler de var.

    PlayStation Indies başlıklı kampanya iki hafta sürecek ve 11 Mart tarihinde sona erecek. İndirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik

    • Hollow Knight: Voidheart Edition -- 25,60 TL
    • The Wolf Among Us -- 32,00 TL
    • Amnesia Collection -- 19,90 TL
    • GRIS -- 48,00 TL
    • Outer Wilds -- 65,40 TL
    • SOMA -- 19,90 TL
    • Lords of the Fallen -- 21,60 TL
    • Layers of Fear Masterpiece Edition -- 55,65 TL
    • The Talos Principle -- 28,40 TL
    • Journey -- 35,97 TL
    • Darkwood -- 43,60 TL
    • Fall Guys: Ultimate Knockout -- 66,75 TL
    • Cuphead -- 66,75 TL
    • Stranded Deep -- 86,40 TL
    • Subnautica -- 87,10 TL
    • Worms W.M.D -- 54,75 TL
    • The Escapists 2 -- 24,75 TL
    • Hunt: Showdown -- 71,60 TL
    • Little Nightmares -- 34,75 TL
    • ***Haftanın Fırsatı: A Plague Tale: Innocence -- 54,75 TL


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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine satın alınabilecek bir oyun yok. Sıradaki
    Yanıtla +3
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    Tieion Amastris 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hollow Knight güzel oyun.



    "Garama! Haa! Ha! Hegale! Ha! Shaw!"
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    Dm7536 (Halil Tasdelen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Satın alınabilecek oyun göremedim . Valhalla ghost of tsushima rdr2 tlo2 gibi oyun oynayan adamlar bunlara tenezül eder mi hiç ?
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    M mrtkrk (murat kurak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    2 martta ratchet ve klank ücretsiz bir şekilde verilecek ps plus gerekmeden .
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    ShinQda 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Eee bu gamepass olmuş ✌🏼🤪
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Lords of the Fallen oynayan var mı? Güzel mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Ceyh&#965;n (Ceyhun Yilmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) gokhanvai
    Ben oynadım bitirdim. Oyun souls gibi. Hikaye varla yok arası. Kes babam kes dur. Pek zorluğu yok. Kalitesi düşük bir daha oynanmaz. Fiyatıda yanılmıyorsam hep bu seviyelerdeydi zaten
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    Nevfel (T. I.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kafayla 50. indirimde olsa netice boş.
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    from softwave 2 gün ( Mesaj Silindi )
    5.indirim bundle = game pass olmus
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    G Giuliano Terraneo (Mümtaz Mümtaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bedava verdigi fall guys icin indirim yapmislar. Abi 5 oyunu cikti kac ay oldu. 1 tl indirim olmaz mi
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