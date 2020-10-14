PS Store'da büyük indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

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Sony Avrupa, PlayStation Store'da bugün iki önemli kampanya başlattı: Cadılar Bayramı ve 90 TL'den ucuz oyunlar başlıklı indirimlerde popüler onlarca oyun büyük indirimler almış durumda. Her iki kampanya da iki hafta devam edecek.

Cadılar Bayramı kampanyasında Death Stranding yaklaşık %60 indirimle 180 TL'ye kadar inmiş durumda. Bu yılın sevilen oyunlarından olan Doom Eternal ise %50 indirimle 234 TL'ye satılıyor. Diğer taraftan Resident Evil 2, Fallout 4, Dragon Age Inquisition gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

Cadılar Bayramı ve 90 TL'den ucuz oyunlar kampanyalarında indirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

Cadılar Bayramı

Days Gone -- 124,41 TL

-- 124,41 TL Death Stranding -- 184,47 TL

-- 184,47 TL Doom Eternal Standard Edition -- 234,50 TL

-- 234,50 TL Fallout 76 -- 71,60 TL

-- 71,60 TL Mortal Shell -- 113,90 TL

-- 113,90 TL Resident Evil 2 Deluxe Edition -- 87,60 TL

-- 87,60 TL Dragon Age Inquisition -- 33,50 TL

-- 33,50 TL For Honor Standard Edition -- 49,17 TL

-- 49,17 TL Fallout 4 GOTY Edition -- 89,70 TL

-- 89,70 TL Alien Isolation The Collection -- 47,80 TL

-- 47,80 TL Watch Dogs 2 Gold Edition -- 69,80 TL

-- 69,80 TL The Evil Within -- 42,00 TL

-- 42,00 TL The Evil Within 2 -- 114,50 TL

-- 114,50 TL Devil May Cry 5 -- 91,20 TL

-- 91,20 TL Divinity Original Sin 2 Definitive Edition -- 83,90 TL

-- 83,90 TL The Witcher 3 GOTY Edition -- 65,70 TL

-- 65,70 TL Little Nightmares -- 22,25 TL

-- 22,25 TL Sleeping Dogs Definitive Edition -- 20,10 TL

-- 20,10 TL Nioh -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Resident Evil Üçlü Paket (RE4 + RE5 + RE6) -- 68,70 TL

90 TL'den ucuz oyunlar

Need for Speed (2015) -- 16,80 TL

-- 16,80 TL Far Cry 4 -- 59,07 TL

-- 59,07 TL Far Cry 3 Classic Edition -- 59,07 TL

-- 59,07 TL Far Cry Primal -- 62,65 TL

-- 62,65 TL Unravel Two -- 34,99 TL

-- 34,99 TL Mirror Edge Catalyst -- 16,80 TL

-- 16,80 TL Onrush Deluxe Edition -- 33,50 TL

-- 33,50 TL The Crew 2 Standard Edition -- 89,70 TL

-- 89,70 TL Titanfall 2 Ultimate Edition -- 35,80 TL

-- 35,80 TL Deux Ex Mankind Divided -- 20,10 TL

-- 20,10 TL Dirt Rally + PS VR Bundle -- 26,80 TL

-- 26,80 TL Dead Island Definitive Edition -- 21,00 TL

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