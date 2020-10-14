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    PS Store'da büyük indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da iki yeni indirim dönemi başladı. Popüler birçok oyun uygun fiyatlarla satın alınabiliyor.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Oy Ver

    PS Store'da büyük indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler
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    Sony Avrupa, PlayStation Store'da bugün iki önemli kampanya başlattı: Cadılar Bayramı ve 90 TL'den ucuz oyunlar başlıklı indirimlerde popüler onlarca oyun büyük indirimler almış durumda. Her iki kampanya da iki hafta devam edecek.

    Cadılar Bayramı kampanyasında Death Stranding yaklaşık %60 indirimle 180 TL'ye kadar inmiş durumda. Bu yılın sevilen oyunlarından olan Doom Eternal ise %50 indirimle 234 TL'ye satılıyor. Diğer taraftan Resident Evil 2, Fallout 4, Dragon Age Inquisition gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

    Cadılar Bayramı ve 90 TL'den ucuz oyunlar kampanyalarında indirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    Cadılar Bayramı

    • Days Gone -- 124,41 TL
    • Death Stranding -- 184,47 TL
    • Doom Eternal Standard Edition -- 234,50 TL
    • Fallout 76 -- 71,60 TL
    • Mortal Shell -- 113,90 TL
    • Resident Evil 2 Deluxe Edition -- 87,60 TL
    • Dragon Age Inquisition -- 33,50 TL
    • For Honor Standard Edition -- 49,17 TL
    • Fallout 4 GOTY Edition -- 89,70 TL
    • Alien Isolation The Collection -- 47,80 TL
    • Watch Dogs 2 Gold Edition -- 69,80 TL
    • The Evil Within -- 42,00 TL
    • The Evil Within 2 -- 114,50 TL
    • Devil May Cry 5 -- 91,20 TL
    • Divinity Original Sin 2 Definitive Edition -- 83,90 TL
    • The Witcher 3 GOTY Edition -- 65,70 TL
    • Little Nightmares -- 22,25 TL
    • Sleeping Dogs Definitive Edition -- 20,10 TL
    • Nioh -- 42,00 TL
    • Resident Evil Üçlü Paket (RE4 + RE5 + RE6) -- 68,70 TL

    90 TL'den ucuz oyunlar

    • Need for Speed (2015) -- 16,80 TL
    • Far Cry 4 -- 59,07 TL
    • Far Cry 3 Classic Edition -- 59,07 TL
    • Far Cry Primal -- 62,65 TL
    • Unravel Two -- 34,99 TL
    • Mirror Edge Catalyst -- 16,80 TL
    • Onrush Deluxe Edition -- 33,50 TL
    • The Crew 2 Standard Edition -- 89,70 TL
    • Titanfall 2 Ultimate Edition -- 35,80 TL
    • Deux Ex Mankind Divided -- 20,10 TL
    • Dirt Rally + PS VR Bundle -- 26,80 TL
    • Dead Island Definitive Edition -- 21,00 TL


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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Altyazar 1 hf. en beğenilen
    bedava dagitilan far cry 3 59₺, konsol pismanliktir
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 1 hf. (düzenlendi)
    Bizim TL yanmış bitmiş kül olmuş. Yoksa biyük indirim dediğinde 20-30-40-50 lira fln olurdu flyatlar.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 16 sa.
    En azından büyük diye yazmayın.
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    Dr. X (Turgay ÇAN) 1 hf.
    Doom eternalı Xboxta açmadım bile ??
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 1 hf.
    Harbiden çok pahalı
    Yanıtla +1
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    Skywalkerx 1 hf. (düzenlendi)
    İndirimlere bak Pc nin gözünü seveyim bütün oyunları çok ucuza satın al hatta paran yoksa direk çek, aldığın oyunları en üst görsel kalitede oyna üstüne bir de bütün oyunları Türkçe oyna.

    Türkiye de konsol perişanlıktır çile çekmektir açık ve net !
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    draw1907 (doğan tüysüz) 1 hf.
    Plus a zam öncesi bir indirim yapsalar süper olurdu :)
    1 Yanıt Yanıtla
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    matador_mirkhan 1 hf. draw1907
    Sabırsızlıkla onu bekliyorum. 29 ekime kadar gözümüz yollarda. Olmazsa 28 ekimde mecburen 180₺’den 1 yıllık alıcam
    Yanıtla +1
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    Altyazar 1 hf. en beğenilen
    bedava dagitilan far cry 3 59₺, konsol pismanliktir
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf.
    Days Gone bir ara 80 lira civarıydı. Ben o zaman almıştım. Şimdi gözüme Divinity Original Sin 2 takıldı. O fiyata o oyun kaçırılmaz aslında.
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    fhrstw 1 hf. (düzenlendi)
    Bizim TL yanmış bitmiş kül olmuş. Yoksa biyük indirim dediğinde 20-30-40-50 lira fln olurdu flyatlar.
    Yanıtla +6
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