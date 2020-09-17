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    PS Store'da iki yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da iki yeni indirim dönemi başladı. Her iki kampanya da 1 Ekim TSİ 02.00'a kadar devam edecek.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da iki yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler
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    Sony Avrupa, PlayStation Store'da bugün itibarıyla iki yeni indirim dönemi başlattı. 90 TL'den ucuz oyunlar ve PS Plus'a özel İki Kat İndirim başlıklı indirimlerde birçok popüler oyun uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak. Her iki kampanyada 1 Ekim TSİ 02.00'da sona eriyor.

    2019'un sevilen oyunu Metro Exodus şu anda PS Plus aboneleri için 71,60 TL'ye inmiş durumda. Yeni Doom serisinin ilk oyunu DOOM 2016 ise 25 TL gibi uygun bir fiyata satın alınabiliyor. Ayrıca Dead Rising serisi, Tekken 7 gibi oyunlarda da önemli indirimler var. 

    PS Plus indirimleri ve 90 TL'den ucuz oyunlar kampanyalarında indirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    90 TL'den ucuz oyunlar

    • DOOM -- 25,20 TL
    • Dead Rising Üçlü Paket -- 68,70 TL
    • Far Cy Primal -- 59,07 TL
    • Just Cause 3 -- 16,80 TL
    • Just Cause 4 Gold Edition -- 89,00 TL
    • Heavy Raing + Beyond: Two Souls Paketi -- 57,28 TL
    • Tom Clancy's The Division -- 38,08 TL
    • Dragon's Dogma Dark Arisen -- 45,60 TL
    • Tekken 7 Rematch Edition -- 87,78 TL
    • Rayman Legends -- 42,00 TL
    • Watch Dogs Complete Edition -- 33,50 TL
    • V-Rally 4 -- 44,03 TL
    • Ashen -- 89,00 TL
    • Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered -- 86,00 TL

    PS Plus'a özel iki kat indirim

    • Red Dead Redemption 2 -- 197,00 TL
    • No Man's Sky -- 89,50 TL
    • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 77,70 TL
    • Metro Exodus -- 71,60 TL
    • Dishonored 2 -- 42,00 TL
    • Persona 5 Ultimate Edition -- 91,80 TL
    • A Plague Tale: Innocence -- 70,08 TL
    • Need for Speed Ultimate Bundle (NFS Rivals + NFS + NFS Payback) -- 103,80 TL
    • Mortal Kombat 11 -- 174,50 TL
    • Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition -- 150,42 TL
    • GTAV Premium Online Edition ve Büyük Beyaz Köpek Balığı Kartı -- 85,38 TL


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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    the_dedektif (gurur kutay) 17 dk.
    bombox.
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    lucifered 2 sa. yeni yorumcu
    Eskiden oynadığın keyif yok orta-alt gelir seviyesinde insanlar bile illaki oynamış olduğu oyunlarda şu an dolardan dolayı erişmek imkansız
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    Msb101 (Mustafa samet Basdemir) 3 sa.
    Xbox game pass de rdr2 var ps de hala 200₺
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    Yürüyen Hoparlör 2 sa. Msb101
    Gamepass’da yok.Geçenler de kaldırdılar.
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    Altyazar (yusuf ) 3 sa.
    tomb raider'a 90₺ vermek mi? konsoculara aciyorum
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    ti7800 (Temjin O.) 2 dk. Altyazar
    Plus abonesine 77TL yine fazla, yine fazla. Özellikle oynamak istediğim bir oyun ama bu fiyata alamam.
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