PS Store'da iki yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

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Sony Avrupa, PlayStation Store'da bugün itibarıyla iki yeni indirim dönemi başlattı. 90 TL'den ucuz oyunlar ve PS Plus'a özel İki Kat İndirim başlıklı indirimlerde birçok popüler oyun uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak. Her iki kampanyada 1 Ekim TSİ 02.00'da sona eriyor.

2019'un sevilen oyunu Metro Exodus şu anda PS Plus aboneleri için 71,60 TL'ye inmiş durumda. Yeni Doom serisinin ilk oyunu DOOM 2016 ise 25 TL gibi uygun bir fiyata satın alınabiliyor. Ayrıca Dead Rising serisi, Tekken 7 gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

PS Plus indirimleri ve 90 TL'den ucuz oyunlar kampanyalarında indirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

90 TL'den ucuz oyunlar

DOOM -- 25,20 TL

-- 25,20 TL Dead Rising Üçlü Paket -- 68,70 TL

-- 68,70 TL Far Cy Primal -- 59,07 TL

-- 59,07 TL Just Cause 3 -- 16,80 TL

-- 16,80 TL Just Cause 4 Gold Edition -- 89,00 TL

-- 89,00 TL Heavy Raing + Beyond: Two Souls Paketi -- 57,28 TL

-- 57,28 TL Tom Clancy's The Division -- 38,08 TL

-- 38,08 TL Dragon's Dogma Dark Arisen -- 45,60 TL

-- 45,60 TL Tekken 7 Rematch Edition -- 87,78 TL

-- 87,78 TL Rayman Legends -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Watch Dogs Complete Edition -- 33,50 TL

-- 33,50 TL V-Rally 4 -- 44,03 TL

-- 44,03 TL Ashen -- 89,00 TL

-- 89,00 TL Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered -- 86,00 TL

PS Plus'a özel iki kat indirim

Red Dead Redemption 2 -- 197,00 TL

-- 197,00 TL No Man's Sky -- 89,50 TL

-- 89,50 TL Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 77,70 TL

-- 77,70 TL Metro Exodus -- 71,60 TL

-- 71,60 TL Dishonored 2 -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Persona 5 Ultimate Edition -- 91,80 TL

-- 91,80 TL A Plague Tale: Innocence -- 70,08 TL

-- 70,08 TL Need for Speed Ultimate Bundle (NFS Rivals + NFS + NFS Payback) -- 103,80 TL

-- 103,80 TL Mortal Kombat 11 -- 174,50 TL

-- 174,50 TL Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition -- 150,42 TL

-- 150,42 TL GTAV Premium Online Edition ve Büyük Beyaz Köpek Balığı Kartı -- 85,38 TL

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