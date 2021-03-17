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    PS Store'da 'Mega İndirimler' başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da merakla beklenen Mega Mart indirimleri bugün başladı. Yeni kampanyayla ilgili detayları ve dikkat çeken indirimleri aşağıda bulabilirsiniz.
    17 Mart 2021, 17:45 (3 sa.)
    2b
    195
    4
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Oy Ver

    PS Store'da 'Mega İndirimler' başladı: İşte dikkat çekenler
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    Sony Avrupa, PlayStation Store'da Mega Mart indirimlerini bugün itibarıyla resmen başlattı. İki hafta boyunca devam edecek olan yeni kampanyada, onlarca kaliteli oyun önemli indirimlerle satın alınabiliyor olacak.

    FIFA 21'in Şampiyonlar Ligi sürümü şu anda %60 indirimle 240 TL'ye satın alınabiliyor. Sevilen dövüş oyunu Guilty Gear Xrd Rev. 2 de %95 indirimle sadece 5 TL'ye gerilemiş durumda. Rainbow Six Siege oyunu ise 35 TL'ye satılıyor. Ayrıca Fallout 4, Need for Speed ve Star Wars Battlefront gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.

    Kampanya 1 Nisan TSİ 02.00'da sona erecek. PS Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı indirimleri listeledik.

    • FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü -- 239,96 TL
    • Rainbow Six Siexe Deluxe Edition -- 35,70 TL
    • Guilty Gear Xrd Rev. 2 -- 5,37 TL
    • The Sims 4 -- 79,75 TL
    • Star Wars Battlefront Ultimate Sürümü -- 25,00 TL
    • Little Nightmares -- 22,25 TL
    • Friday the 13th: The Game -- 34,32 TL
    • Fallout 4 -- 42,00 TL
    • Dying Light -- 53,70 TL
    • Need for Speed -- 21,00 TL
    • Elite Dangerous -- 71,60 TL
    • Sherlock Holmes: The Devil's Daughter -- 14,40 TL
    • WRC 8 FIA World Rally Championship -- 64,75 TL
    • Call of Cthulhu -- 65,70 TL
    • Watch Dogs 2 -- 87,78 TL
    • Shadow of the Colossus -- 105,08 TL
    • Batman Arkham Collection -- 85,47 TL
    • Ace Combat 7: Skies Unknown - Deluxe Edition -- 103,74 TL 
    • Far Cry New Dawn Deluxe Edition -- 100,16 TL
    • Borderlands 3 Next Level Edition PS4 & PS5 -- 164,67 TL
    • Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition -- 134,75 TL
    • EA Star Wars Üçlü Paketi (Jedi Fallen Order - Squadrons - Battlefront II) -- 349,99 TL


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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    emrhyldrm (emrah yıldırım) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    The last of us part 2 ve Ghost of Tsushima’da indirim yapmamakta direniyor Sony.
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    Dalette (hasan yılmaz) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    EA Star Wars Üçlü Paketi (Jedi Fallen Order - Squadrons - Battlefront II) -- 349,99 TL FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü -- 239,96 TL mega indirim maşallah
    Yanıtla +1
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    oly1786 (caner nebi) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ghost of Tsushima nasıl bir oyundur ki asla indirime girmiyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    WeDneS (Ercan ) 32 dk. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Hem Türkçe hemde konusu çok iyi olduğundan rağbet var indirime daha da girmez hocam
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