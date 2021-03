PS Store'da 'Mega İndirimler' başladı: İşte dikkat çekenler

Tam Boyutta Gör

Sony Avrupa, PlayStation Store'da Mega Mart indirimlerini bugün itibarıyla resmen başlattı. İki hafta boyunca devam edecek olan yeni kampanyada, onlarca kaliteli oyun önemli indirimlerle satın alınabiliyor olacak.

FIFA 21'in Şampiyonlar Ligi sürümü şu anda %60 indirimle 240 TL'ye satın alınabiliyor. Sevilen dövüş oyunu Guilty Gear Xrd Rev. 2 de %95 indirimle sadece 5 TL'ye gerilemiş durumda. Rainbow Six Siege oyunu ise 35 TL'ye satılıyor. Ayrıca Fallout 4, Need for Speed ve Star Wars Battlefront gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.

Kampanya 1 Nisan TSİ 02.00'da sona erecek. PS Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı indirimleri listeledik.

FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü -- 239,96 TL

-- 239,96 TL Rainbow Six Siexe Deluxe Edition -- 35,70 TL

-- 35,70 TL Guilty Gear Xrd Rev. 2 -- 5,37 TL

-- 5,37 TL The Sims 4 -- 79,75 TL

-- 79,75 TL Star Wars Battlefront Ultimate Sürümü -- 25,00 TL

-- 25,00 TL Little Nightmares -- 22,25 TL

-- 22,25 TL Friday the 13th: The Game -- 34,32 TL

-- 34,32 TL Fallout 4 -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Dying Light -- 53,70 TL

-- 53,70 TL Need for Speed -- 21,00 TL

-- 21,00 TL Elite Dangerous -- 71,60 TL

-- 71,60 TL Sherlock Holmes: The Devil's Daughter -- 14,40 TL

-- 14,40 TL WRC 8 FIA World Rally Championship -- 64,75 TL

-- 64,75 TL Call of Cthulhu -- 65,70 TL

-- 65,70 TL Watch Dogs 2 -- 87,78 TL

-- 87,78 TL Shadow of the Colossus -- 105,08 TL

-- 105,08 TL Batman Arkham Collection -- 85,47 TL

-- 85,47 TL Ace Combat 7: Skies Unknown - Deluxe Edition -- 103,74 TL

-- 103,74 TL Far Cry New Dawn Deluxe Edition -- 100,16 TL

-- 100,16 TL Borderlands 3 Next Level Edition PS4 & PS5 -- 164,67 TL

-- 164,67 TL Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition -- 134,75 TL

-- 134,75 TL EA Star Wars Üçlü Paketi (Jedi Fallen Order - Squadrons - Battlefront II) -- 349,99 TL

