Predator: Hunting Grounds, Xbox Series platformu için duyuruldu

PS4’e özel olan Predator: Hunting Grounds, Xbox Series platformuna geliyor
IllFonic tarafından geliştirilen Predator: Hunting Grounds, 2020 yılında Sony Interactive Entertainment tarafından dağıtılmıştı. Stüdyo, dağıtım görevini Sony’den aldığını ve oyunun yakında PS5 ve Xbox Series sürümlerinin satışa sunulacağını duyurdu. Önümüzdeki ay PS4 ve PC için yayınlanacak 2.49 güncellemenin odak noktası oyuncu hareketi, Fireteam silahının düzenlenmesi, Predator silah dengesi ve kullanıcı deneyimi/oynanabilirlik iyileştirmeleri olacak.
Bu güncelleme, yapımı Xbox ve PS5 versiyonlarına hazırlayacak. Daha sonraki aylarda ise oyunun Xbox Series S, Xbox Series X ve Playstation 5 versiyonları satışa sunulacak. Unreal Engine 4.27 sürümünü kullanacak yapım, yeni nesil iyileştirmelerine ve özelliklerine sahip olacak. 2024’ün sonlarına doğru ise oyuna yeni Predator karakterleri eklenecek. Ayrıca stüdyo, oyunu 2025 yılında yeni karakterler ve düzenlemeler ile desteklemeye devam edecek. Çıkışında pek yüksek puanlar alamayan Predator: Hunting Grounds, yeni nesil versiyonu ile oyuncuları etkileyebilecek mi hep birlikte göreceğiz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...