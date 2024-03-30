Predator: Hunting Grounds, Xbox Series platformu için duyuruldu

Tam Boyutta Gör 2020 yılında Sony Interactive Entertainment tarafından Playstation 4 ve PC platformları için satışa sunulan Predator: Hunting Grounds, Friday the 13th: The Game ve Dead by Daylight gibi asimetrik çok oyunculu korku oyunları arasında yerini almıştı. Oyun genel anlamda beğenilmese de geliştiriciler, hayran kitlesi için oyunun yeni büyük güncellemesini duyurdu.

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PS4’e özel olan Predator: Hunting Grounds, Xbox Series platformuna geliyor

IllFonic tarafından geliştirilen Predator: Hunting Grounds, 2020 yılında Sony Interactive Entertainment tarafından dağıtılmıştı. Stüdyo, dağıtım görevini Sony’den aldığını ve oyunun yakında PS5 ve Xbox Series sürümlerinin satışa sunulacağını duyurdu. Önümüzdeki ay PS4 ve PC için yayınlanacak 2.49 güncellemenin odak noktası oyuncu hareketi, Fireteam silahının düzenlenmesi, Predator silah dengesi ve kullanıcı deneyimi/oynanabilirlik iyileştirmeleri olacak.

Bu güncelleme, yapımı Xbox ve PS5 versiyonlarına hazırlayacak. Daha sonraki aylarda ise oyunun Xbox Series S, Xbox Series X ve Playstation 5 versiyonları satışa sunulacak. Unreal Engine 4.27 sürümünü kullanacak yapım, yeni nesil iyileştirmelerine ve özelliklerine sahip olacak. 2024’ün sonlarına doğru ise oyuna yeni Predator karakterleri eklenecek. Ayrıca stüdyo, oyunu 2025 yılında yeni karakterler ve düzenlemeler ile desteklemeye devam edecek. Çıkışında pek yüksek puanlar alamayan Predator: Hunting Grounds, yeni nesil versiyonu ile oyuncuları etkileyebilecek mi hep birlikte göreceğiz.



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PS4 özel yapımı Predator Hunting Grounds, Xbox için duyuruldu