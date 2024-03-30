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    Anlık Bildirim

    Predator: Hunting Grounds, Xbox Series platformu için duyuruldu

    Geçtiğimiz yıllarda PS4 ve PC platformlarına özel olarak çıkış yapan Predator: Hunting Grounds için büyük bir güncelleme yolda. Bu güncelleme ile yapım, PS5 ve Xbox Series platformlarına gelecek.
    Predator: Hunting Grounds Tam Boyutta Gör
    2020 yılında Sony Interactive Entertainment tarafından Playstation 4 ve PC platformları için satışa sunulan Predator: Hunting Grounds, Friday the 13th: The Game ve Dead by Daylight gibi asimetrik çok oyunculu korku oyunları arasında yerini almıştı. Oyun genel anlamda beğenilmese de geliştiriciler, hayran kitlesi için oyunun yeni büyük güncellemesini duyurdu.

    PS4’e özel olan Predator: Hunting Grounds, Xbox Series platformuna geliyor

    IllFonic tarafından geliştirilen Predator: Hunting Grounds, 2020 yılında Sony Interactive Entertainment tarafından dağıtılmıştı. Stüdyo, dağıtım görevini Sony’den aldığını ve oyunun yakında PS5 ve Xbox Series sürümlerinin satışa sunulacağını duyurdu. Önümüzdeki ay PS4 ve PC için yayınlanacak 2.49 güncellemenin odak noktası oyuncu hareketi, Fireteam silahının düzenlenmesi, Predator silah dengesi ve kullanıcı deneyimi/oynanabilirlik iyileştirmeleri olacak.

    Bu güncelleme, yapımı Xbox ve PS5 versiyonlarına hazırlayacak. Daha sonraki aylarda ise oyunun Xbox Series S, Xbox Series X ve Playstation 5 versiyonları satışa sunulacak. Unreal Engine 4.27 sürümünü kullanacak yapım, yeni nesil iyileştirmelerine ve özelliklerine sahip olacak. 2024’ün sonlarına doğru ise oyuna yeni Predator karakterleri eklenecek. Ayrıca stüdyo, oyunu 2025 yılında yeni karakterler ve düzenlemeler ile desteklemeye devam edecek. Çıkışında pek yüksek puanlar alamayan Predator: Hunting Grounds, yeni nesil versiyonu ile oyuncuları etkileyebilecek mi hep birlikte göreceğiz.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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