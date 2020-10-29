PS5 çıkış oyunu Demon's Souls'tan etkileyici oynanış fragmanı

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PlayStation 5'in çıkış oyunlarından olan Demon's Souls remake için bugün yeni oynanış görüntüleri yayınlandı. Sony'nin paylaştığı videoda oyunun farklı bölümlerinden yeni görüntüler görme fırsatı yakalıyoruz. Demon's Souls remake orijinal oyunun hayranlarıyla birlikte yeni oyuncuları da etkilemeyi başardı.

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Sony ayrıca Demon's Souls remake için bugün yeni bazı detaylar paylaştı. Yapılan açıklamalara göre oyun PlayStation 5'te 4K 30 FPS (sinematik mod) ve dinamik 4K 60 FPS (performans modu) olmak üzere iki farklı mod sunacak. Ayrıca siyah-beyaz ve oyuncuları PS3 günlerine geri götürecek bazı ekstra grafik filtrelerinin de yer alacağı belirtildi.

Demon's Souls remake ilgili bazı detaylar:

Zorluk seviyesi yok. Orijinal oyun ve diğer tüm Souls yapımları gibi sadece tek bir standart zorluk olacak.

World Tendency sistemi aynen korunuyor. Ancak orijinal oyunda bu sistemi anlamak zor olduğu için bazı arayüz yenilikleri getirilmiş.

Oyundaki diyaloglar yeniden kaydedildi. Orijinal oyunun seslendirmenleri geri döndü.

Oyunda Fractured Mode isimli mod var. Haritaları tersine çevirip ekstra zorluk yaratacak.

Orijinal oyundaki kadar harita yer alıyor. Altıncı Archstone eklenir mi düşüncesi vardı ancak gerçeğe dönüşmedi.

Standart sürümde orijinal oyundaki içeriklerin tamamı yer alacak. Ancak Deluxe Sürüm'e özel olarak orijinal oyunda olmayan yeni silahlar vs. eklenmiş.

Demon's Souls remake 12 Kasım'da PlayStation 5 ile birlikte piyasaya sürülecek. Oyunun Türkiye fiyatı standart sürüm için 619 TL, Deluxe sürüm içinse 779 TL olarak açıklanmıştı. Demon's Souls remake Bluepoint Games tarafından geliştirildi.

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