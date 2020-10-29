Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 çıkış oyunu Demon's Souls'tan etkileyici oynanış fragmanı

    PlayStation 5'in en merakla beklenen oyunu Demon's Souls'tan yeni oynanış görüntüleri geldi. Oyun görsel anlamda gerçekten de çok etkileyici görünüyor.
    20 dk.
    180
    76
    1
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    PS5 çıkış oyunu Demon's Souls'tan etkileyici oynanış fragmanı
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation 5'in çıkış oyunlarından olan Demon's Souls remake için bugün yeni oynanış görüntüleri yayınlandı. Sony'nin paylaştığı videoda oyunun farklı bölümlerinden yeni görüntüler görme fırsatı yakalıyoruz. Demon's Souls remake orijinal oyunun hayranlarıyla birlikte yeni oyuncuları da etkilemeyi başardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony'den bir kötü haber daha: PS5 oyunları 80 Euro oluyor

    Sony ayrıca Demon's Souls remake için bugün yeni bazı detaylar paylaştı. Yapılan açıklamalara göre oyun PlayStation 5'te 4K 30 FPS (sinematik mod) ve dinamik 4K 60 FPS (performans modu) olmak üzere iki farklı mod sunacak. Ayrıca siyah-beyaz ve oyuncuları PS3 günlerine geri götürecek bazı ekstra grafik filtrelerinin de yer alacağı belirtildi.

    Demon's Souls remake ilgili bazı detaylar:

    • Zorluk seviyesi yok. Orijinal oyun ve diğer tüm Souls yapımları gibi sadece tek bir standart zorluk olacak.
    •  World Tendency sistemi aynen korunuyor. Ancak orijinal oyunda bu sistemi anlamak zor olduğu için bazı arayüz yenilikleri getirilmiş.
    • Oyundaki diyaloglar yeniden kaydedildi. Orijinal oyunun seslendirmenleri geri döndü.
    • Oyunda Fractured Mode isimli mod var. Haritaları tersine çevirip ekstra zorluk yaratacak.
    • Orijinal oyundaki kadar harita yer alıyor. Altıncı Archstone eklenir mi düşüncesi vardı ancak gerçeğe dönüşmedi.
    • Standart sürümde orijinal oyundaki içeriklerin tamamı yer alacak. Ancak Deluxe Sürüm'e özel olarak orijinal oyunda olmayan yeni silahlar vs. eklenmiş.

    Demon's Souls remake 12 Kasım'da PlayStation 5 ile birlikte piyasaya sürülecek. Oyunun Türkiye fiyatı standart sürüm için 619 TL, Deluxe sürüm içinse 779 TL olarak açıklanmıştı. Demon's Souls remake Bluepoint Games tarafından geliştirildi.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WienerWald (AD ) 1 dk.
    Efso
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Elon Musk, 'Mars bağımsızdır' dedi: Kendi ülkesini mi kuracak? 12 dk. Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun "Transient" çıktı 20 dk. GÖRÜNTÜLENEN PS5 çıkış oyunu Demon's Souls'tan etkileyici oynanış fragmanı Sonraki AMD üçüncü çeyreği rekorla kapattı 1 sa. HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi hafifliğe odaklanıyor 1 sa. PlayStation uygulaması büyük bir güncelleme aldı: Konsolu uzaktan yönetim, özel PS5 yönetimleri ve daha fazlası 2 sa. HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor 2 sa. Asus hafifliğiyle dikkat çeken ExpertBook P2451 kurumsal dizüstünü duyurdu 2 sa. No Time to Die, yapımcı MGM’e milyonlarca dolar kaybettirmeye devam ediyor 4 sa. Özel Röportaj: Acer yeniden telefon üretecek mi, Apple Silicon bir tehdit mi ? 4 sa. Cyberpunk 2077 geliştiricilerine ölüm tehditleri yağıyor 5 sa. Apple'ın en önemli tedarikçilerinden birinin fabrikası yandı: iPhone 12 üretimi aksayabilir 5 sa. The Mandalorian yeni sezonunu LEGO Baby Yoda seti ile karşılayın 6 sa. Logitech yeni kablosuz trackball faresi Ergo M575'i tanıttı 7 sa. Lexar hız odaklı 1066x microSD kart serisini duyurdu 17 sa. AMD’nin ekran kartlarını öne geçiren Smart Acces Memory ve Rage Mode nedir 17 sa. PS5'in 'sevimli' çıkış oyunu Bugsnax, Suudi Arabistan'da yasaklandı 18 sa. Mercedes aracınız ile Samsung akıllı cihazlarına komut verebileceksiniz 18 sa. AMD Infinty Cache: GPU'ya devasa önbellek takviyesi 19 sa. Exenatide adlı diyabet ilacı Parkinson tedavisi için potansiyel ilaç olabilir 19 sa. Ermeniler Elon Musk'a seslendi: "Turksat 5A'yı uzaya göndermeyin!" 19 sa. Nano boyuttaki altın parçacıkları mezotelyoma tedavisinde kullanılabilir 19 sa. AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: ...
    DonanımHaber
    Makyajlı Megane Sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
    DonanımHaber
    Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor
    DonanımHaber
    💰 Dolar 8,31 - Euro 9,76 - Altın 501 | 29 EKİM 💰
    DH Forum
    Cyberpunk 2077'nin Ertelenme Sebebi Mevcut Nesil Konsollar
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sony Malezya Stüdyosu PlayStation'ın Çok Bilinen ve Çok Sevile...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız