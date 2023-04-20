Sony’de yüzler gülüyor: PS5 satışları rekor kırmaya devam ediyor

Sony, PS5'ten memnun
Şirketin Çarşamba günü yayınlanan en son aylık satış raporunda Piscatella, PS4 ve PS5’in pazardaki ilk 29 ayını karşılaştırdı. Bu süre zarfında PS5 satışları, eski nesli geçmeyi başardı. Paylaşılanlara göre PS5, Mart 2023'te diğer tüm platformlardan daha fazla birim sattı ve daha fazla satış geliri elde etti. Net sayılar açıklanmasa da satışların 620.000 birimi aştığı ve bunun yeni bir Mary ayı rekoru anlamına geldiği bildiriliyor.PS5 aynı zamanda 2023'ün ilk çeyreğinde (Ocak - Mart 2023) en çok birimi satan ve en çok geliri elde eden model oldu. PlayStation 5'in Sony’ye ilk çeyrekte yaptığı katkı önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla (1,24 milyar dolar) yüzde 21 artışla bu çeyrek 1,45 milyar dolara yükseldi. Sony de resmi olarak bir rekor kırılmasını bekliyor.
Sony, Aralık 2022 itibariyle küresel olarak 32 milyon PlayStation 5 konsolu sattı. PS5, Sony'nin 2022'nin kritik tatil döneminde rekor kıran 3,1 milyar dolarlık donanım satış geliri elde etmesine de yardımcı oldu. Sony, mali yıl sonuçlarını yakında yayınlayacak. Dolayısıyla yakında PS5 konsol satış rakamlarını açıklanacak ve küresel rakamlara ulaşmış olacağız.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/91139/ps5-driving-us-console-market-gains-breaks-new-playstation-monthly-sales-record/index.html https://www.gamesindustry.biz/q1-pc-and-console-game-sales-down-11-across-europe-european-monthly-charts Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)