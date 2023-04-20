Sony’de yüzler gülüyor: PS5 satışları rekor kırmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri'ndeki PlayStation 5 satışları, zamana bağlı olarak PS4 satışlarını geride bıraktı. Bu, Sony'nin PS5 konsolunun piyasada aynı süre içinde PS4'ten daha fazla birim sattığı anlamına geliyor. Circana (eski adıyla NPD Group) video oyunları analisti Mat Piscatella tarafından sağlanan verilere göre PS5 satışları yavaşlayacak gibi durmuyor.

Sony, PS5'ten memnun

Şirketin Çarşamba günü yayınlanan en son aylık satış raporunda Piscatella, PS4 ve PS5’in pazardaki ilk 29 ayını karşılaştırdı. Bu süre zarfında PS5 satışları, eski nesli geçmeyi başardı. Paylaşılanlara göre PS5, Mart 2023'te diğer tüm platformlardan daha fazla birim sattı ve daha fazla satış geliri elde etti. Net sayılar açıklanmasa da satışların 620.000 birimi aştığı ve bunun yeni bir Mary ayı rekoru anlamına geldiği bildiriliyor.PS5 aynı zamanda 2023'ün ilk çeyreğinde (Ocak - Mart 2023) en çok birimi satan ve en çok geliri elde eden model oldu. PlayStation 5'in Sony’ye ilk çeyrekte yaptığı katkı önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla (1,24 milyar dolar) yüzde 21 artışla bu çeyrek 1,45 milyar dolara yükseldi. Sony de resmi olarak bir rekor kırılmasını bekliyor.

Tam Boyutta Gör Objektifleri Avrupa'ya çevirdiğimizde ise sayılar daha da büyüyor. Elbette Avrupa'nın konsol endüstrisi ABD kadar büyük değil ancak buradaki eğilimler çeyrek sonuçları hakkında net fikirler elde etmemiz açısından önemli. Aktarılanlara göre PS5, Avrupa'da Mart ayında yüzde 67 artışla 570.000 adet satış gerçekleştirdi. Aktarılanlara göre yılın ilk çeyreğinde ise PS5 satışları yıllık bazda yüzde 369'luk bir artış yakaladı.Yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da yüde 41 artışla 1,5 milyon konsol satıldı.

Sony'den performans artıran PlayStation 5 güncellemesi geldi 19 sa. önce eklendi

Sony, Aralık 2022 itibariyle küresel olarak 32 milyon PlayStation 5 konsolu sattı. PS5, Sony'nin 2022'nin kritik tatil döneminde rekor kıran 3,1 milyar dolarlık donanım satış geliri elde etmesine de yardımcı oldu. Sony, mali yıl sonuçlarını yakında yayınlayacak. Dolayısıyla yakında PS5 konsol satış rakamlarını açıklanacak ve küresel rakamlara ulaşmış olacağız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.