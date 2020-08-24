PS5 DualSense kullanıcı davranışını izleyebilecek

Geçmiş yıllarda sadece oyunu kontrol etmek için kullandığımız oyun kontrolcüleri bugün çok çok ileriye gitmiş durumda. Oyunlardaki belirli senaryoları oyuncuya iletebilme özelliği de kazanan kontrolcüler şimdi de izleme yapabilecek.İlginizi Çekebilir PS5 ve Xbox Series X konsollarının potansiyelini mevcut nesil engelliyor
PS5 DualSense çok marifetli
Sony tarafından başvurusu yapılan bir patente göre DualSense kontrolcüsü; oyuncunun kısa bir süre kullanım davranışlarını izleyerek kayıtlı olan profillerden ona ait olanını tahmin ederek giriş yapıyor. Böylece oyuncunun seçim yapmasına gerek kalmıyor.
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Tanımlamalara göre teknoloji şimdilik profil seçimi için kullanılacak ancak önemli bir potansiyeli olduğu açık. Sonraki dönemde oyuncunun durumuna göre sahneleri ayarlayabilen veya kontrolcüyü eline aldığını algılayabilen oyunlar şaşırtıcı olmayacaktır.
Algılama teknolojisi sadece DualSense kontrolcüsü için geçerli değil. Kumandalar, klavyeler, PS Vita tarzı taşınabilir sistemler veya kulaklıklar da bu sisteme dahil edilebiliyor. Şimdilik bu teknolojinin ilk adayı DualSense kontrolcüsü.
https://wccftech.com/playstation-5-dualsense-controller-new-patent-reveals-sensors-for-detecting-users-for-profiles/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir de dahili batarya olması, ekstra bu özellikler derken hem daha masraflı hem de kullanım ömrü kısa ürünler ortaya çıkıyor.
Ps4 kontrolcülerinin ise 5 oyunları ile kullanılmaması çok daha büyük eksi. Resmen oyuncuları sömürmek ve itelemek için yeni bir yol bulmuşlar gibi.
Ps3 Sixaxis, Ps4 Touchpad, Vita'daki olayın adını bilmiyorum.. derken yalan olup gitti. Bu da bu kervana şüphesiz katılacak. Hangi multiplatform oyun yapımcısı bu detaylarla uğraşacak ki?
yerde özellikle fps oyunlarda analog kontroller daha iyi kontrol ediliyor Sony analog kontrolleri yan yana koymaktan inat etmesi pek inavasyona yakışmıyor
Inovasyonla pek ilgisi yok dediğinizin