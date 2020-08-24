PS5 DualSense kullanıcı davranışını izleyebilecek

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Geçmiş yıllarda sadece oyunu kontrol etmek için kullandığımız oyun kontrolcüleri bugün çok çok ileriye gitmiş durumda. Oyunlardaki belirli senaryoları oyuncuya iletebilme özelliği de kazanan kontrolcüler şimdi de izleme yapabilecek.

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PS5 DualSense çok marifetli

Sony tarafından başvurusu yapılan bir patente göre DualSense kontrolcüsü; oyuncunun kısa bir süre kullanım davranışlarını izleyerek kayıtlı olan profillerden ona ait olanını tahmin ederek giriş yapıyor. Böylece oyuncunun seçim yapmasına gerek kalmıyor.

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Tanımlamalara göre teknoloji şimdilik profil seçimi için kullanılacak ancak önemli bir potansiyeli olduğu açık. Sonraki dönemde oyuncunun durumuna göre sahneleri ayarlayabilen veya kontrolcüyü eline aldığını algılayabilen oyunlar şaşırtıcı olmayacaktır.

Algılama teknolojisi sadece DualSense kontrolcüsü için geçerli değil. Kumandalar, klavyeler, PS Vita tarzı taşınabilir sistemler veya kulaklıklar da bu sisteme dahil edilebiliyor. Şimdilik bu teknolojinin ilk adayı DualSense kontrolcüsü.

https://wccftech.com/playstation-5-dualsense-controller-new-patent-reveals-sensors-for-detecting-users-for-profiles/

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