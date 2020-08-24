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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 DualSense kullanıcı davranışını izleyebilecek

    Sony’nin aldığı yeni bir patente göre DualSense kontrolcüsü oyuncunun davranışlarını takip ederek profil seçimi yapma veya kontrolcü elde mi değil mi anlama gibi fonksiyonlar eda edebilecek.
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PS5 DualSense kullanıcı davranışını izleyebilecek
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    Geçmiş yıllarda sadece oyunu kontrol etmek için kullandığımız oyun kontrolcüleri bugün çok çok ileriye gitmiş durumda. Oyunlardaki belirli senaryoları oyuncuya iletebilme özelliği de kazanan kontrolcüler şimdi de izleme yapabilecek.

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    PS5 DualSense çok marifetli

    Sony tarafından başvurusu yapılan bir patente göre DualSense kontrolcüsü; oyuncunun kısa bir süre kullanım davranışlarını izleyerek kayıtlı olan profillerden ona ait olanını tahmin ederek giriş yapıyor. Böylece oyuncunun seçim yapmasına gerek kalmıyor.

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    Tanımlamalara göre teknoloji şimdilik profil seçimi için kullanılacak ancak önemli bir potansiyeli olduğu açık. Sonraki dönemde oyuncunun durumuna göre sahneleri ayarlayabilen veya kontrolcüyü eline aldığını algılayabilen oyunlar şaşırtıcı olmayacaktır.

    Algılama teknolojisi sadece DualSense kontrolcüsü için geçerli değil. Kumandalar, klavyeler, PS Vita tarzı taşınabilir sistemler veya kulaklıklar da bu sisteme dahil edilebiliyor. Şimdilik bu teknolojinin ilk adayı DualSense kontrolcüsü.



    https://wccftech.com/playstation-5-dualsense-controller-new-patent-reveals-sensors-for-detecting-users-for-profiles/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 sa.
    -Dogukan Aydin<br /><br />Hideo Kojima, onceki PS konsollarinda MGS serisi ile yaptigi müthis duvar yikma tekniklerini kullanabilirdi. Gorunen o ki PS5 bu konuda muthis imkanlar sunacak DualSense ile birlikte. Ancak seride hakki olmadigindan, su an ben de diger arkadaslara katiliyorum. Muhtemelen PS Exclusive oyunlarinin birkacina Sony, studyoyu zorlayarak interaktif hale getirtecek bu ozellikleri, fakat birkac oyun disinda yine sönük kalacak ve unutulacaktir.
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    7ender 1 gün
    Ps3'den beri kontrolcüye özellikler ekleyip duruyorlar hatta Vita için bile kontrolde yeniliğe gittiler lakin hepsi çıkışta gelen birkaç özel oyun desteğini alıp; unutulup gitti...



    Bir de dahili batarya olması, ekstra bu özellikler derken hem daha masraflı hem de kullanım ömrü kısa ürünler ortaya çıkıyor.



    Ps4 kontrolcülerinin ise 5 oyunları ile kullanılmaması çok daha büyük eksi. Resmen oyuncuları sömürmek ve itelemek için yeni bir yol bulmuşlar gibi.



    Ps3 Sixaxis, Ps4 Touchpad, Vita'daki olayın adını bilmiyorum.. derken yalan olup gitti. Bu da bu kervana şüphesiz katılacak. Hangi multiplatform oyun yapımcısı bu detaylarla uğraşacak ki?
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 1 gün
    Fiyatı da 1000 TL olur artık.
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    google yapınca olay oluyordu ! :)
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    joven 1 gün
    Oyun kontrolleri olarak Xbox analog kontrolleri konumlandırma olarak daha iyi
    yerde özellikle fps oyunlarda analog kontroller daha iyi kontrol ediliyor Sony analog kontrolleri yan yana koymaktan inat etmesi pek inavasyona yakışmıyor
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    Rachsuchtig 1 gün joven
    Tamamen tercih ve alışkanlık meselesi. Ben alıştığım için Sony'nin analoglari daha rahat geliyor.

    Inovasyonla pek ilgisi yok dediğinizin
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    Chillout 1 gün
    Ağlayın xboxcılar inovasyon görün
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